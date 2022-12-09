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1 час назад

Известный комик купил дом с кинотеатром

Lenta.ru

Известный американский комик Фред Армисен купил дом в Лос-Анджелесе. Звезда шоу Saturday Night Live заплатила за жилье в районе Лос Фелис 4,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Известный комик купил дом с кинотеатром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Площадь трехэтажного дома составляет около 400 квадратных метров. В нем четыре спальни, три ванные комнаты и отдельная уборная. Их дополняют гостиная, столовая, кухня, подвал и домашний кинотеатр с выходом в двухместный гараж. Интерьер отличается высокими потолками, множеством деревянных элементов, большими лестницами и каменными каминами.

Дом был построен в 1920-х. В 2007 году недвижимость приобрела звезда сериала «Анатомия страсти» Т. Р. Найт. Актер продал объект в 2011 году продюсеру Лорену Лекстону, у которого дом купил Армисен.

Ранее в декабре новое жилье в Лос-Анджелесе купила актриса Шарлиз Терон. Она стала владелицей дома в районе Студио-Сити, заплатив за него 2,64 миллиона долларов — на 350 тысяч долларов больше изначальной стоимости. Площадь дома составляет около 186 квадратных метров, внутри него три спальни и две ванные комнаты.

Люди,Фред Армисен,Шарлиз Терон,
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