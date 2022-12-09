Известный комик купил дом с кинотеатром

Известный американский комик Фред Армисен купил дом в Лос-Анджелесе. Звезда шоу Saturday Night Live заплатила за жилье в районе Лос Фелис 4,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

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Площадь трехэтажного дома составляет около 400 квадратных метров. В нем четыре спальни, три ванные комнаты и отдельная уборная. Их дополняют гостиная, столовая, кухня, подвал и домашний кинотеатр с выходом в двухместный гараж. Интерьер отличается высокими потолками, множеством деревянных элементов, большими лестницами и каменными каминами.

Дом был построен в 1920-х. В 2007 году недвижимость приобрела звезда сериала «Анатомия страсти» Т. Р. Найт. Актер продал объект в 2011 году продюсеру Лорену Лекстону, у которого дом купил Армисен.