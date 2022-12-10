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40 минут назад

Российский рок-музыкант раскрыл необычную причину своего интереса к Бетховену

Мослента

Необычную причину своего интереса к Людвигу Ван Бетховену раскрыл в беседе с «Мослентой» российский рок-музыкант Алексей Горшенев. Известный немецкий композитор привлек его внимание в первую очередь не музыкой.

Горшенев раскрыл необычную причину своего интереса к Бетховену
Фото: МослентаМослента

Рокер узнал, что женщина, сдававшая Бетховену комнату, жаловалась на то, что тот плевал на пол. Этот момент в жизни композитора показался ему занятным.

«Другому это ничего не сказало бы, но я наблюдательный. Мне стало интересно: почему так? Он не обращал на это внимания? Ему было все равно, что эта тетка про него подумает? Весь обиход бытовой ему был безразличен? Значит, он был хулиганом вообще повсеместно? Только не тем, кто стекла бьет. Он нарушал какие-то системные вещи, которыми жили люди вокруг? Зачем плевать на пол? Тебе ж ходить! Да пофиг!» — поделился Горшенев.

Собеседник «Мосленты» подчеркнул, что везде можно увидеть что-то, что от нас скрыто, что кажется какой-то безделушкой, но из чего можно вывести целую историю.

«Присмотритесь! Так можно раскрыть нестандартные вещи, какие-то странные качества, новый взгляд на человека и его суть. Это интересно. Именно такую наблюдательность я имел ввиду. Нестандартный, альтернативный вид познания мира!» — пояснил Горшенев.

Люди,Алексей Горшенев,Людвиг Бетховен,
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