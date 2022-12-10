Горшенев раскрыл необычную причину своего интереса к Бетховену

«Другому это ничего не сказало бы, но я наблюдательный. Мне стало интересно: почему так? Он не обращал на это внимания? Ему было все равно, что эта тетка про него подумает? Весь обиход бытовой ему был безразличен? Значит, он был хулиганом вообще повсеместно? Только не тем, кто стекла бьет. Он нарушал какие-то системные вещи, которыми жили люди вокруг? Зачем плевать на пол? Тебе ж ходить! Да пофиг!» — поделился Горшенев.