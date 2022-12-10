Тина Тернер потеряла младшего сына

Еще одна трагедия случилась в семье звезды рок-н-ролла Тины Тернер. Спустя четыре года после самоубийства старшего сына, Крэйга, 83-летняя певица потеряла младшего, 62-летнего Рональда. По данным TMZ, в полицию позвонили соседи и сообщили, что мужчина еле дышит. Через несколько минут он скончался.

Фото: Super.ru Super.ru

Известно, что последние годы Ронни боролся с тяжелой формой рака. «Я делала все возможное, но на этот раз не смогла спасти тебя. Я люблю тебя все 17 лет нашей жизни. Это очень и очень грустно, я очень подавлена», — написала жена покойного, Афида, в своем Инстаграме (запрещен в РФ). Знаменитая мать Ронни комментариев пока не давала.

Напомним, что отцом Ронни является музыкант Айк Тернер. Отношения с Тиной у него были непростые: на протяжении всего брака, продлившегося 16 лет, Айк избивал свою жену и всячески над ней издевался.