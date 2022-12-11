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4 часа назад

Раскрыты подробности отношений Николая Озерова со знаменитыми друзьями его семьи

Мослентаиещё 1

Подробности отношений народного артиста и спортивного комментатора Николая Озерова со знаменитыми друзьями его семьи были раскрыты в материале «Мосленты».

Раскрыты подробности отношений Озерова со знаменитыми друзьями
Фото: МослентаМослента

«Отец знаменитого комментатора — не менее знаменитый солист Большого театра Николай Озеров. В детстве сын завидовал батюшке и тоже хотел петь. И пел — только концерты проходили дома, в квартире на Старой Басманной. Впрочем, тогда улица называлась Марксовой», — говорится в статье.

Мальчика наряжали, он вставал на стул, и исполнял арию Джильды из оперы Верди «Риголетто». Знаменитые гости — дирижер Голованов, писатель Новиков-Прибой, ученый Шмидт, артисты Качалов, Нежданова, Москвин — смеялись и аплодировали.

Известный писатель Валентин Лавров, сын популярного до войны форварда «Локомотива» Виктора Лаврова, рассказывал: «Мы жили неподалеку от Озеровых, и к нам заглядывал будущий известный комментатор. Бабушка угощала его пирожками, которые он поглощал с большим аппетитом». Спустя много лет, в передаче, посвященной отцу, Николай Николаевич вспоминал: «В довоенные годы считал за честь донести фибровый чемоданчик Виктора Лаврова до его дома».

Ранее стали известны принципы жизни известного рок-музыканта Алексея Горшенева.

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