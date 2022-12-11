Группа Paramore выпустила клип на песню "The News"

Композиция «The News» стала вторым синглом с будущей пластинки после заглавной «This Is Why», вышедшей в конце сентября. Релиз лонгплея намечен на 10 февраля 2023 года, он станет шестым в дискографии коллектива.

Группа Paramore собралась в 2003 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Ее последний на данный момент альбом «After Laughter» вышел весной 2017 года, после чего вокалистка Хейли Уильямс и барабанщик Зак Фарро занялись сольными проектами. Согласно заверениям коллектива, диск «This Is Why» будет иметь более гитарное звучание в сравнении с предшественником.