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19 минут назад

Группа Paramore выпустила клип на песню "The News"

Газета.Ru

Американская рок-группа Paramore представила клип на песню «The News», которая войдет в предстоящий альбом «This Is Why». Ролик доступен на официальном YouTube-канале коллектива.

Группа Paramore выпустила клип на песню "The News"
Фото: Газета.руГазета.ру

Композиция «The News» стала вторым синглом с будущей пластинки после заглавной «This Is Why», вышедшей в конце сентября. Релиз лонгплея намечен на 10 февраля 2023 года, он станет шестым в дискографии коллектива.

Группа Paramore собралась в 2003 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Ее последний на данный момент альбом «After Laughter» вышел весной 2017 года, после чего вокалистка Хейли Уильямс и барабанщик Зак Фарро занялись сольными проектами. Согласно заверениям коллектива, диск «This Is Why» будет иметь более гитарное звучание в сравнении с предшественником.

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