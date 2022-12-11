Как мастер карате Ямагути Гогэн пережил советский плен

Мастера карате Ямагути Гогэна в Японии называли «Котом» и «Грубияном Ямагути». Прославленный сенсей отличался крайне антикоммунистическими взглядами. Дело в том, что на исходе Второй мировой войны Ямагути попал в советский плен. О своём пребывании в СССР каратист рассказывал невероятные вещи.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Биография мастера

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Ямагути (Ямагучи) Гогэн родился в 1909 году. Он был уроженцем префектуры Кагосима на юге японского острова Кюсю. В детстве Ямагути учился фехтованию на мечах в школе Кирино Досиаки, а в 1922 году повстречал первого учителя карате – Такэо Маруто, плотника с Окинавы.

В конце 1920-х годов студент юридического факультета Ямагути возглавил клуб карате при университете Рицумэйкан в Киото. В этот период он частенько участвовал в поединках уличных банд. Сумбурные методы тренировок не устраивали Ямагути, поэтому в возрасте 20 лет он поступил в ученики к мастеру стиля Годзю-рю Тедзюну Мияги. В 1935-1937 годах Ямагути изучал искусство карате-до у него на родине – на острове Окинава. Этот стиль мастер называл «первобытным»: подразумевался бой безо всяких условностей, не на жизнь, а на смерть.

Ямагути Гогэн внёс большой вклад в развитие стиля Годзю-рю и карате в целом. Например, он добился открытия секции карате при «Обществе воинской добродетели великой Японии», объединявшем адептов различных единоборств. Разработанный Ямагути метод дзю-кумите лёг в основу различных версий спортивного карате. В 1950 году Ямагути открыл Ассоциацию Годзю-рю с филиалами в разных городах. А в 1964 году при участии Ямагути возникла Всеяпонская федерация карате, объединившая все школы этого боевого искусства. На татами Ямагути больше всего любил «кошачью стойку» нэкоаси-дати, из-за чего и получил своё прозвище «Кот», он активно работал локтями и ногами, оттачивая удары до чудовищной силы и скорости. Ямагути особенно ценил выполнение некоторых ката (формальных комплексов), утверждая, что с их помощью можно получить сверхъестественные способности. Учитывая приверженность мастера к религии синто и его регулярные медитации в горах Курама, можно предполагать, что его версия карате напоминала разновидность оккультной практики. До глубокой старости Ямагути стойко выдерживал удары в корпус и голову. Дожил сенсей до 80 лет.

Каратист на войне

Ямагути Гогэн активно сотрудничал с японским государством. В полиции Токио его использовали как живой «детектор лжи» – «Кот» мог уличить лжеца по голосу, манере поведения и выражению лица.

А в 1939 году правительство отправило каратиста на оккупированные земли Китая. Некоторые источники называют Ямагути одним из руководителей японской разведки в Маньчжоу-го. Его задача заключалась в том, чтобы разобщить партизанские движения китайцев, корейцев и маньчжуров. Маскируясь под местного жителя, сенсей лично выполнял оперативные задания. Однажды, к примеру, в районе моста через реку Нэнцзянь (приток Сунгари), Ямагути наткнулся на «коммунистических шпионов» и остановил их, чтобы задать вопросы. Один из собеседников начал вытаскивать пистолет, но каратист выбил его ударом ноги. Второго «шпиона», пытавшегося напасть с ножом, японец ударил ребром ладони так, что тот потерял сознание.

В августе 1945 года в Маньчжурию вошли войска Красной Армии. Поражение Японии в войне стало огромной трагедией для Ямагути. Сам он при поражении Квантунской армии попал в плен. Поначалу Ямагути содержался в одиночной камере НКВД. Его бывший слуга-маньчжур теперь водил его на допросы.

Допрашивавший японца советский полковник-следователь имел монголоидную внешность. Ямагути подозревали в шпионаже и требовали от него раскрыть детали тайных операций. Но мастер карате молчал. Когда к нему применили пытки, он стойко их перенёс. А когда полковник пригрозил его расстрелять, Ямагути выразил готовность к смерти. Неожиданно это привело советского следователя в восхищение, и он даже назвал Ямагути «настоящим самураем».

Из тюрьмы Ямагути перевели в лагерь для военнопленных, где он пробыл до 1947 года. По одной из версий, лагерь находился в союзной СССР Монголии. Здесь японцев заставляли таскать песок и кирпичи. Питание было скудным, администрация жестоко относилась к узникам.

В лагере Ямагути держался обособленно. Он каждый день находил время для тренировок. Становясь в дальнем углу лагерного двора, мастер выполнял медленные движения или дыхательные упражнения с громким выдохом. Иногда он соглашался развлечь охранников демонстрацией карате. Вместе с тем, позиция Ямагути по-прежнему оставалась антисоветской – он сгруппировал вокруг себя заключённых и пресекал любые попытки сотрудничества с начальством лагеря.

Поединок с тигром

Администрация решила сломить Ямагути, так как его независимое поведение раздражало охранников. Сначала они пытались помешать каратисту спать: когда Ямагути засыпал, его будили. Но благодаря упражнениям мастер чувствовал себя бодро. Выдержал он и заключение в карцер на несколько недель. Тогда охранники перешли к избиениям. Но Ямагути вводил себя в транс и не ощущал боли. Наконец у начальства созрел чудовищный план. В лагерь на грузовике завезли клетку с тигром – самцом среднего возраста. Животное три дня не кормили. По прошествии этого срока к клетке привели Ямагути и раздели донага. Ему предстояло сразиться с тигром. Оттолкнув двух охранников, каратист сам вошёл в клетку. Полосатый зверь отступил в угол и, сев на задние лапы, изготовился к прыжку. Если бы Ямагути растерялся или попытался войти в транс, тигр бы растерзал его. Однако реакция каратиста оказалась стремительной. Японец сам зарычал, подобно тигру, и ринулся в атаку. Некоторые источники утверждают, что тигр умер от удара в переносицу, что соответствует одному из базовых принципов карате «иккен хисацу» («убивать одним ударом»).

Другая версия говорит, что сначала Ямагути нанёс тигру удар ногой в нос, затем локтем в ухо. Оглушённый и дезориентированный хищник не успел опомниться, как человек прыгнул ему на спину и сдавил шею. Проводя удушение, Ямагути вопил в ухо тигру. Через двадцать секунд зверь умер.