Американка закончила университет спустя 71 год после поступления

Джойс Дефо, урожденная Джойс Виола Кейн, поступила в Университет Северного Иллинойса в 1951 году. Тогда девушка намеревалась получить диплом по специальности «Домашнее хозяйство». Однако ее планы изменились, когда она познакомилась с Доном Фрименом-старшим.
«Я проучилась три с половиной года, однако решила уйти после того, как встретила его», — поделилась Джойс Дефо.
Пара поженилась в 1995 году, у них родилось трое детей. Позже она вышла замуж за Роя Дефо, с которым воспитала шестерых общих детей. В 2019 году женщина задумалась о получении образования, которое бросила когда-то. По словам одной из внучек американки, семья поддержала интерес Джойс.
«Это был мой первый компьютер. Моим детям пришлось учить меня им пользоваться», — рассказала Дефо.
Уточняется, что женщина не ходила на занятия в кампус, а училась удаленно из дома престарелых. «Временами мне хотелось все бросить, но я этого не сделала», — призналась она. По словам Дефо, все это время ее поддерживали семья, друзья и университет.