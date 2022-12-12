Американка закончила университет спустя 71 год после поступления

В США 90-летняя женщина получила диплом спустя 71 год после поступления. Об этом сообщает CNN.

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Джойс Дефо, урожденная Джойс Виола Кейн, поступила в Университет Северного Иллинойса в 1951 году. Тогда девушка намеревалась получить диплом по специальности «Домашнее хозяйство». Однако ее планы изменились, когда она познакомилась с Доном Фрименом-старшим.

«Я проучилась три с половиной года, однако решила уйти после того, как встретила его», — поделилась Джойс Дефо.

Пара поженилась в 1995 году, у них родилось трое детей. Позже она вышла замуж за Роя Дефо, с которым воспитала шестерых общих детей. В 2019 году женщина задумалась о получении образования, которое бросила когда-то. По словам одной из внучек американки, семья поддержала интерес Джойс.

«Это был мой первый компьютер. Моим детям пришлось учить меня им пользоваться», — рассказала Дефо.