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3 часа назад

Блогер пожаловался на виниры за 860 тысяч рублей

Lenta.ru

Блогер Киран Видер установил дорогостоящие виниры в Турции и пожаловался в сети на неудачный результат. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 17,3 тысячи подписчиков.

Блогер пожаловался на виниры за 860 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на размещенных кадрах герой публикации с никнеймом kieranweeder предстал перед подписчиками с приложенным к щеке пакетом льда.

«Я планировал съездить за границу и заплатить пять с половиной тысяч евро (346 тысяч рублей), чтобы в течение трех месяцев установить керамические накладки на зубы», — рассказал он в описании видео.

В ролике видно, что инфлюэнсер иронично улыбается, стараясь уменьшить боль в зубах с помощью льда. «На самом деле я потратил уже семь месяцев и 13 тысяч евро (860 тысяч рублей), а моя улыбка до сих пор не готова», — пожаловался Видер.

Подписчики удивились произошедшему, о чем написали в комментариях.

«Со мной произошла похожая ситуация!», «И куда ты полетел?», «Люди даже не до конца понимают вашу обеспокоенность», — высказались они.

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