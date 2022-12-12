Мужчина похудел на 27 килограммов после обидного замечания

Житель графства Йоркшир, Великобритания, 46-летний Джонни Росс сбросил 27 килограммов за семь месяцев и избавился от проблем со здоровьем. Об этом сообщает Yahoo!Sport.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина начал худеть после того, как услышал обидное замечание от тестя во время семейного празднования Рождества.

«Он всегда был очень категоричен, и просто прямо сказал, что мне нужно подумать о похудении. Было очень неприятно это слышать, но я знаю, что он сказал это с добрыми намерениями», — утверждает Росс.

Мужчина давно хотел избавиться от проблем со здоровьем: он весил 112 килограммов, мучался от болей в спине и повышенного давления. Росс принял решение похудеть и для начала перестать есть чипсы и шоколад.

Мужчина скачал приложение для худеющих и начал менять свои пищевые привычки.

«Я часто перекусывал по вечерам и знал, что должен перестать это делать. Еще я выпивал около трех-четырех банок газировки в день, которые заменил на воду», — рассказывает он.

Росс начал завтракать смузи, обедать салатом с тунцом или курицей, а ужинать рыбой или курицей с овощами. Когда мужчина хотел перекусить между приемами пищи, то ел фрукты или позволял себе немного мороженого.