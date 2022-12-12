«Белорусский Робинзон»: почему герой-фронтовик сбежал в лес на 40 лет

В сталинские времена сломать судьбу человека могло одно неосторожно сказанное слово. Спасаясь от лагерей, бывший красноармеец Иван Бушило после войны ушёл в леса и болота. Вдали от цивилизации «Белорусский Робинзон» прожил 42 года.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Храбрый пулемётчик Бушило

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Уроженец села Бостынь (ныне Брестская область Белоруссии) Иван Васильевич Бушило мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В армию он был призван в августе 1944 года, уже после освобождения Белоруссии, и попал в 1081 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии. Как следует из документов, размещённых в базе данных «Подвиг народа», в январе 1944 года рядовой Бушило отличился в районе населённого пункта Жабянка на направлении Зволень – Радом (Польша). Под сильным огнём противника он сумел доставить боеприпасы к станковому пулемёту, а позже в том же бою убил одного «фрица» и ранил другого. За это в марте 23-летний солдат был награждён медалью «За боевые заслуги». А 23 апреля, уже будучи ефрейтором, Бушило проявил храбрость при штурме столицы Третьего Рейха.

«При уничтожении окружённой группировки юго-восточнее Берлина первым ворвался в траншею противника и уничтожил четырёх немецких солдат», – написано в документе о награждении Ивана Бушило медалью «За отвагу».

Конфликт с властями

Вернувшись после демобилизации в родные края, Бушило столкнулся с крутым нравом победителей. В 1947 году, возвращаясь с лесоповала (в другом варианте, по пути за папиросами), фронтовик встретил местного участкового милиционера в сопровождении лейтенанта НКВД. По одной из версий, узнав, что Бушило воевал под командованием Жукова, его собеседники стали оскорблять имя маршала, попавшего к тому времени в опалу. Обиженный Бушило заявил им следующее:

«Жуков был полководец – так это полководец. А ты тут что командуешь – ничего».

На это участковый ответил в том духе, что о Жукове Бушило будет вспоминать рядом с белыми медведями. Поняв, что молодому человеку грозит Колыма, родственники «от греха подальше» отправили его на дальний хутор. Отец Ивана пытался договориться с представителями власти, но те оставались непреклонны. У вчерашнего солдата не осталось иного пути, кроме как скрываться в лесу.

Робинзонада

Иван Бушило поселился на необитаемом островке посреди километровых топей. Милиционеры пытались искать беглеца с собаками, но добраться до него не удалось. Родственники Ивана сделали местность совершенно непроходимой, выкопав глубокие ямы посреди болота. И лишь «свои» знали секретную тропинку, ведущую к якобы «умершему» селянину.

Ночевать Ивану приходилось в землянке, устроенной наподобие палатки. Сначала он сделал «крышу» из брезента, а затем, чтобы было теплее, приспособил для этих целей тепличную плёнку. Кроме того, отшельник «утеплялся» сеном. Большей проблемой, чем холод, были для него комары летом. Мылся Иван Бушило лишь в тёплое время года, используя нагретую в пятилитровом баке воду. Однако «робинзон» следил за собой и регулярно брился.

Иван Бушило постоянно поддерживал связь с родственниками, восхищавшимися его выносливостью и силой воли. Раз в неделю или две они передавали ему еду. Слушая радио, лесной житель был в курсе всех происходивших в стране событий, но приметам советских «оттепелей» не доверял, и в открытую вернуться в деревню не решался. Иногда, правда, он нанимался работником на хутора, однако затем всегда возвращался в лес. На своём островке Иван Бушило держал ульи, порой охотился.

В последние годы одним из тех, кто снабжал отшельника пищей, был его племянник, Павел Зылевич. Он же помог Ивану Бушило выйти к людям в 1989 году, когда тому было уже 68 лет. В эпоху перестройки некогда разыскиваемому «преступнику» уже ничего не грозило. Примечательно, что когда Ивану Бушило выдавали новый советский паспорт, он не мог даже расписаться – забыл, как это делается.