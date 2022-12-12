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2 часа назад

Скончался автор песен для аниме Итиро Мидзуки

Газета.Ru

Японский композитор и исполнитель Итиро Мидзуки (настоящее имя Тосио Хаякава), которого называли «королем песен для аниме», скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерское агентство Мидзуки.

Скончался автор песен для аниме Итиро Мидзуки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед смертью Мидзуки долгое время боролся с раком легких. Композитор создал заглавные композиции к анимационным сериалам Mazinger Z (1972-1974) и Space Pirate Captain Harlock («Космический пират Капитан Харлок», 1977-1979).

Всего он написал и исполнил более 1,2 тыс. композиций.

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