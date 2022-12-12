Женщина установила мировой рекорд, пробежав 107 марафонов за 107 дней

По словам женщины, она не планирует останавливаться на достигнутом и скоро превзойдет свое достижение. 32-летняя Эрчана Мюррей-Бартлетт начала бегать свои ежедневные марафоны в августе. Женщина стартовала с самой северной точки Австралии и планирует добежать до южной отметки. В процессе она установила рекорд Гиннесса по количеству отбеганных подряд марафонов.