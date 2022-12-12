Умер создавший бикини принцессы Леи дизайнер Ричард Миллер

Голливудский дизайнер и скульптор Ричард Миллер скончался в возрасте 80 лет, пишет The Hollywood Reporter.
Миллер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Известно, что Миллер боролся с онкологическим заболеванием и перед смертью долго находился в хосписе.
В компании Industrial Light & Magic (ILM), занимавшейся спецэффектами в голливудских фильмах, он проработал 30 лет. Он создал золотое бикини принцессы Леи для Керри Фишер, появляющееся в шестом эпизоде "Звездных войн" — "Возвращение джедая", и живую бороду капитана "Летучего голландца" Дейви Джонса в "Пиратах Карибского моря".