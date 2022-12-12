Умер создавший бикини принцессы Леи дизайнер Ричард Миллер

Голливудский дизайнер и скульптор Ричард Миллер скончался в возрасте 80 лет, пишет The Hollywood Reporter.

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Миллер во сне у себя дома в Северной Калифорнии. Известно, что Миллер боролся с онкологическим заболеванием и перед смертью долго находился в хосписе.