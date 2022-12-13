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1 час назад

Принц Уильям попросил друзей "не мстить" Гарри за колкости в адрес королевской семьи

Газета.Ruиещё 2

Принц Уильям пообещал "никогда не смотреть" документальный сериал "Гарри и Меган" и попросил друзей "не мстить" его брату за колкости в адрес королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Уильям попросил друзей "не мстить" Гарри за колкости
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Источник, близкий к принцу Уэльскому, рассказал журналистам издания, что Уильям обратился к своим друзьям с просьбой "не разжигать конфликт" и не отвечать ни на какие претензии, высказанные Меган и Гарри в их шоу на Netflix.

По словам инсайдеров, сейчас принц Уильям полностью сосредоточен на том, чтобы "смотреть в будущее" и "продолжать работу", а не вступать в битву "око за око" с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Инсайдер добавил, что несмотря на трения между Кембриджами и Сассексами, они по-прежнему будут отправлять рождественские подарки детям друг друга, но обмена подарками между взрослыми не будет.

8 декабря на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера первых трех эпизодов документального фильма "Гарри и Меган". Финальные серии выйдут в эфир 15 декабря.

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