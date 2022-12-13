Скончался балетмейстер Булат Аюханов

Народный артист Казахской ССР, балетмейстер, педагог Булат Аюханов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического театра танца Казахстана. Прощание с артистом балета состоится в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая.

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Аюханов в 1955 году он окончил Алма-Атинское хореографическое училище, проходил стажировку в Ленинградском хореографическом училище. С 1957 по 1959 год был солистом балета Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. С 1959 по 1964 год проходил обучение балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства им. Луначарского.

Первый в истории культуры и искусства Казахстана ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты" Аюханов создал в 1967 году. Труппа в 2003 году стала Государственным академическим театром танца Республики Казахстан.