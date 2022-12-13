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1 час назад

Принц Гарри и Меган Маркл выдали новые скандальные подробности о королевской семье

Popcake.tv

Принц Гарри (Prince Harry) и Меган Маркл (Megan Markl) сняли документальный фильм о себе, в котором в очередной раз рассказали о том, что с ними происходило в то время, когда они жили в Англии и только начали свой быт.

Принц Гарри и Меган Маркл выдали новые подробности о семье
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Так, Гарри обвинил некоторых сотрудников Букингемского дворца в том, что они готовы были врать, чтобы защитить его брата, принца Уильяма (Prince William), а в случае с Гарри «они никогда не говорили правду, чтобы защитить» их.

Кроме того, Меган заявила, что члены королевской семьи «не бросали ее волкам, а скармливали ее им». Стоит отметить, что Меган уже признавалась, что сталкивалась с расизмом в королевской семье.

В какой-то момент Гарри сам понял, что им необходимо покинуть Англию и отказаться от своих королевских обязанностей. Это они и сделали. Сейчас пара живет со своими двумя детьми в США. Ходили слухи, что они планируют разводиться, однако недавно влюбленные выходили в свет и выглядели очень счастливыми и светящимися.

Люди,принц Гарри,принц Уильям,
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