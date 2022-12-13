Как воевала разведчица Мария Байда

В разгар боев за Севастополь разведчица Мария Карповна Байда своей отчаянной атакой спасла от плена 9 израненных советских солдат. В этом сражении русская девушка лично убила 15 немецких бойцов, а четверых из них в рукопашной схватке забила прикладом автомата. После наступления ночи Мария провела раненных товарищей через минное поле.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Из санитарки в разведчицы

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Уроженка Крыма 20-летняя Мария Байда с первых дней войны пошла добровольцем в истребительный батальон. Осенью 1941 года она санитарка, а позднее санитарный инструктор, однако во время обороны Крыма от наступающих немецких подразделений девушка попросила перевод в разведку.

После войны Мария Карповна вспоминала: Я видела столько крови и страданий, что просто у меня окаменело сердце...! Вот и пришло решение уйти с медицинской работы в строй. Сила и ловкость у меня были. Стрелять я умела..., Могла двигаться незаметно и бесшумно, свободно ориентироваться по местности — ведь нередко, разыскивая раненых, приходилось ползать по „ничейной“ полосе, в нескольких десятках метров от немецких окопов...».

Наравне с мужчинами-разведчиками девушка уходила вглубь немецких позиций, занималась разведкой и поиском «языков».

Отчаянная атака

7 июня 1942 года силы вермахта в третий раз пошли на приступ Севастополя. В этот день подразделение Марии, освобожденное от специальных заданий, направили на оборону позиций в районе Мекензиевых гор. До этого боя девушка получила осколочное ранение в руку и голову, но сбежала из госпиталя, чтобы сражаться рядом с товарищами.

В этом бою она отличилась отчаянной храбростью и даже выскакивала из окопа, чтобы добыть оружие и взять боеприпасы у убитых немцев. Во время очередной атаки врага, рядом с Марией разорвалась граната, от которой она потеряла сознание. Очнулась разведчица под вечер с контузией и очередной кровоточащей раной на голове.

Оценив обстановку девушка поняла, что немцы прорвали оборону и поползла прочь от позиции. Неподалеку Мария увидела, два десятка нацистов и взятых в плен израненных красноармейцев. Девушка подобрала автомат, и открыло стрельбу по собравшимся в кучу немцам. Раненые разведчики также бросились на ошеломленного врага, после чего завязалась рукопашная схватка.

Впоследствии товарищи утверждали, что Мария лично убила 14 немецких солдат и одного офицера. Четверых противников она забила прикладом автомата во время рукопашного боя. Когда немцев перебили Байда, знавшая схемы минных полей вывела товарищей к своим.

Плен и ранение

20 июня 1942 года старший сержант Байда получила Героя Советского Союза, орден Ленина и «Золотую Звезду». Весть об этом она получила, находясь в госпитале, размещенном в Инкерманской штольне. 12 июля 1942 года разведчица попала в немецкий плен, находясь в лагере Бахчисарая, девушка планировала побег, но была выдана немцам.