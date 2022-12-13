Последняя гавайская принцесса скончалась в возрасте 96 лет

На Гавайях в возрасте 96 лет скончалась Абигайл Киноики Кекаулике Кавананакоа, обладательница состояния в $215 млн, нажитого ее прадедом благодаря собственным сахарным плантациям, сообщает The New York Post.

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Она считается последней представительницей монархии, правившей в Королевстве Гавайи в XIX веке. Принцесса Абигайл Кавананакоа не носила официального титула, но считалась на островах символом монархии и многое сделала для развития местной инфраструктуры.

Она ушла из жизни в воскресенье, 11 декабря.

"Абигайл будут помнить за ее любовь к Гавайям и их народу. Я буду скучать по ней всем сердцем", - заявила супруга покойной, 69-летняя Вероника Гейл Кавананакоа.

Прадед Абигайл Кавананакоа, ирландский предприниматель Джеймс Кэмпбелл, был одним из крупнейших землевладельцев на островах, заработавшим состояние на производстве тростникового сахара.

Его дочь Абигайл Вахиика'аху'ула Кэмпбелл вышла замуж за наследника гавайского престола - Дэвида Кавананакоа.

Скончавшаяся в воскресенье Абигайл Кавананакоа была его внучкой, что и давало основания считать ее наследницей монархической династии. Принцесса активно занималась благотворительностью, поддерживая, в частности, школы для коренного населения Гавайев. При этом она выступала против проекта строительства железной дороги на островах и гигантского телескопа. Она также жертвовала деньги на содержание дворца Иолани в Гонолулу, единственной резиденции монархов на территории США.