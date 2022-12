120 лет со дня рождения Евгения Петрова

"Первым литературным произведением был протокол осмотра трупа… "

От "Зеленого фургона" до Бутырской тюрьмы

"Гудок" и рождение дуэта

"Писали всегда вдвоем и самым трудоемким способом…"

В 1936 году в Лондоне по мотивам "Двенадцати стульев" снимут комедийный фильм Keep Your Seats, Please на своим ("Оставайтесь на своих местах, пожалуйста"). Словом, успех Ильфа и Петрова очень быстро стал не только всесоюзным, но и поистине международным.