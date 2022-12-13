Как продавщица собачьего корма стала самой красивой девушкой в мире

Завершился международный конкурс красоты «Мисс Интернешнл 2022». Победительницей стала 22-летняя Ясмин Зельберг из Германии. За хрупкими плечами модели множество конкурсов красоты, а титул «Мисс Интернешнл» стал ее самой крупной победой. «Лента.ру» рассказывает о пути становления Зельберг и ее увлечениях.
«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.
Умение убеждать присуще людям с твердым характером. Взглянув на Зельберг, можно ошибочно предположить, что это не про нее: длинные светлые волосы, добрые глаза и мягкая улыбка, обладательница которых, кажется, имеет кроткий нрав. Но ее достижения и стремление к победе говорят об обратном.
Ясмин Зельберг родилась в Таллине, Эстония, но в годовалом возрасте вместе с семьей переехала в Германию, где провела всю сознательную жизнь. Однако о своих корнях девушка не забывала — навещала родственников, с которыми общалась исключительно на эстонском языке. Бабушка Зельберг, известный иллюстратор Пирет Мильдеберг, с детства прививала ей любовь к прекрасному. Это повлияло на выбор девушки — работать и развиваться в сфере красоты.
Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших.
Но в жизни Зельберг было место и для других занятий. В подростковом возрасте она занималась углубленным изучением английского языка и истории в Евангелической гимназии в городе Майнерцхаген, работала продавцом в компании Fressnapf, производящей корма для домашних животных, а в 2019 году поступила в Рурский университет в городе Бохум, где получила степень бакалавра по истории и философии. Зельберг также работала переводчиком, маркетологом и была менеджером по продажам.
Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные темы.
Зельберг с гордостью говорит о своих достижениях и не стесняется рассказывать поклонникам о своей повседневной жизни. Она так же, как многие из нас, приезжает на дачный участок к родственникам, чтобы копать картошку, а ее увлечения ничем не отличаются от любимых занятий других людей.
Победительница «Мисс Интернешнл 2022» убеждена, что участницы конкурса могут стать примером для многих юных девушек. «Конкурсантки должны быть хорошими людьми, не иметь вредных привычек. Я бы хотела иметь такой пример для подражания, когда была маленькой. Я хотела быть похожей на старшую сестру — хорошего человека, который был для меня примером во всем. Теперь я хочу стать таким человеком для других», — говорит Зельберг.