Как продавщица собачьего корма стала самой красивой девушкой в мире

Завершился международный конкурс красоты «Мисс Интернешнл 2022». Победительницей стала 22-летняя Ясмин Зельберг из Германии. За хрупкими плечами модели множество конкурсов красоты, а титул «Мисс Интернешнл» стал ее самой крупной победой. «Лента.ру» рассказывает о пути становления Зельберг и ее увлечениях.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.

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Умение убеждать присуще людям с твердым характером. Взглянув на Зельберг, можно ошибочно предположить, что это не про нее: длинные светлые волосы, добрые глаза и мягкая улыбка, обладательница которых, кажется, имеет кроткий нрав. Но ее достижения и стремление к победе говорят об обратном.

Ясмин Зельберг родилась в Таллине, Эстония, но в годовалом возрасте вместе с семьей переехала в Германию, где провела всю сознательную жизнь. Однако о своих корнях девушка не забывала — навещала родственников, с которыми общалась исключительно на эстонском языке. Бабушка Зельберг, известный иллюстратор Пирет Мильдеберг, с детства прививала ей любовь к прекрасному. Это повлияло на выбор девушки — работать и развиваться в сфере красоты.

Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших.

Но в жизни Зельберг было место и для других занятий. В подростковом возрасте она занималась углубленным изучением английского языка и истории в Евангелической гимназии в городе Майнерцхаген, работала продавцом в компании Fressnapf, производящей корма для домашних животных, а в 2019 году поступила в Рурский университет в городе Бохум, где получила степень бакалавра по истории и философии. Зельберг также работала переводчиком, маркетологом и была менеджером по продажам.

Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные темы.

Зельберг с гордостью говорит о своих достижениях и не стесняется рассказывать поклонникам о своей повседневной жизни. Она так же, как многие из нас, приезжает на дачный участок к родственникам, чтобы копать картошку, а ее увлечения ничем не отличаются от любимых занятий других людей.