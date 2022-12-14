Никита Хрущев: почему именно он спровоцировал развал СССР

Никита Сергеевич Хрущев – тот советский лидер, который в массовом сознании ассоциируется с «оттепелью» и «хрущевками». Однако, далеко не все знают, что социальные и политические реформы этого советского лидера, фактически, заложили «бомбу» под весь советский строй и государственность.Неспособность нашего государства и общества справиться с государственным переворотом 1991 года, ошибки Горбачёва в ходе «перестроенных реформ» и крайне слабая дееспособность позднесоветской власти в принципе – наследие именно Никиты Хрущева.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Даже то, что довольно быстро, через десять лет после прихода к власти, Хрущева свергли методом уже «тихого переворота» не помогло СССР оправиться от «реформ». Настолько глубокие изменения в обществе и системе власти они заложили.

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Команда Хрущева

Придя к власти в 1954 году Никита Хрущёв начал весьма своеобразно формировать свою «команду». Нет, кадровое обновление было необходимо с политической точки зрения. Очень многие в тогдашней номенклатуре относились к новому генсеку весьма негативно.

Но подбирая «новые и лояльные кадры» Никита Сергеевич, в первую очередь, смотрел именно на лояльность, часто игнорируя такой критерий, как профессионализм.

Эту систему в свое время очень точно охарактеризовал советский экономист Дмитрий Шепилов: «Почему министр икс заменен игреком? Почему на этот важный пост поставлен такой совершенно неподходящий человек, как зет?» — следовали ответы: «С игреком Никита Сергеевич работал на Украине... зета Никита Сергеевич знает по совместной работе в МК партии».

Эти отношения и ставка на лояльность сразу стали характерной чертой всей политической системы до самого низового партийного и политического уровней. Тем более, что последовали и официальные реформы, которые по сути, нивелировали понятие «политического профессионализма».

Школьная реформа

Речь идет, например, о так называемой школьной реформе и о законе от 24 декабря 1958 года «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».

Этот закон предполагал упор на трудовое воспитание, а после школы выпускники обязаны были два года отработать на производстве и только потом могли продолжать учебу

Проблема была только в том, что зарплата даже неквалифицированного рабочего была выше, чем студенческая стипендия.

А потому новоиспечённые рабочие не горели желанием продолжать обучение. Правда, именно из этих кадров вследствие еще одной реформы и начали формироваться политические элиты хрущевского периода.

Доярки-рекордсмены

По инициативе Никиты Сергеевича, теперь, главными претендентами на социальные лифты стали выходцы из рабочей молодежи. Грубо говоря, доярка-рекордсмен, которая превышала норму надоев, могла запросто стать заместителем председателя колхоза и продвинуться по партийной линии. И таких доярок, трактористов, шахтеров и прочих молодых рабочих в Стране Советов были миллионы. В общем, было кому заместить «устаревшую» партийную элиту, которая по словам самого Хрущёва «задержалась на ярмарке».

В качестве повышения политических знаний ей, этой новой элите, предлагались партийные курсы, но никак не систематическое образование. И вот эти самые «доярки» в итоге и пришли к власти в СССР. Да, они были практиками, но теоретический багаж, знания о политике, у этих людей были минимальны.

Из комбайнеров в политики

Самый известный и печальный пример такого карьерного роста явил собой Михаил Сергеевич Горбачев, который был отличным комбайнером и попал под хрущевские кадровые и социальные реформы. И кто бы спорил, что с комбайном у него получалось отлично.

А поскольку это получалось отлично, то пошёл и партийный, и карьерный рост. Только не по специальности, а именно в политической сфере, который и привел в итоге Михаила Сергеевича к власти в СССР, в стране, о политическом устройстве которой он понимал крайне мало.Поэтому у него с ней как-то не задалось.

Необразованные элиты

В тот же период в СССР возникла своеобразная система «нравственных приоритетов». Теперь та самая «рабочая, трудовая молодежь» крайне негативно относилась к образованным специалистам и профессионалам. Потому что те были всего лишь «теоретиками», тогда как новые «элиты» стали сугубыми практиками социализма и коммунизма. Они его строили в буквальном смысле, своими руками. К политической грамотности это, впрочем не имело никакого отношения. Однако Никиту Сергеевича это интересовало в минимальной степени.

Фактически, именно при Хрущеве и сформировался механизм продвижения во власть самых наглых, напористых, но лояльных и необразованных, который в историографии принято называть «отрицательный отбор».

Уже после отстранения Хрущёва от власти, новый генсек, Леонид Ильич Брежнев столкнулся с острейшей кадровой проблемой. Профессионалов от политики, действительно образованных специалистов, было меньшинство. К тому же хрущевский фаворитизм продолжал превалировать в советской системе. А потому эти самые редкие специалисты и сформировали уже брежневскую геронтократию, а после и «застой». Адекватной смены попросту не было, да и не очень хотелось пускать её во власть.

Но в итоге эти самые «хрущевские кадры» ввязли свой реванш уже после смерти Брежнева, а потом и Андропова с Черненко. И чем этот реванш закончился мы все прекрасно помним. Это был грандиозный крах величайшей страны.

Стоит отметить, что этот крах устроило именно поколение «перспективных кадров» Хрущева. Ведь и Михаил Горбачёв, и Борис Ельцин – это люди, которые полностью сформировались именно в СССР. Они родились, выросли, обучились и воспитались только по советским лекалам.