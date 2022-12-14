В ОАЭ сотрудник автомойки выиграл в лотерею 550 млн рублей

Мужчине сообщили о выигрыше во время его путешествия в Индию. Оказалось, что у него не хватало денег на билет, поэтому он одолжил немного у своего друга. Теперь он планирует отдать ему часть выигрыша. Кроме этого, он хочет уволиться со своей работы и начать бизнес, а также построить дом для своей семьи. Мужчина не планирует больше покупать лотерейные билеты, так как считает, что выигранных денег ему на все хватит.