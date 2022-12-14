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1 час назад

В ОАЭ сотрудник автомойки выиграл в лотерею 550 млн рублей

Газета.Ru

В ОАЭ менеджер автомойки купил на свой День рождения лотерейный билет и выиграл около 550 млн рублей (£7 млн), сообщает Mirror.

В ОАЭ сотрудник автомойки выиграл в лотерею 550 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Катар Хуссейн, который работает менеджером на автомойке, по совету клиентов купил лотерейный билет в свой День рождения. Мужчина выиграл 549,7 млн рублей (£7 млн) и стал обладателем одного из самых крупных джекпотов в ОАЭ.

Мужчине сообщили о выигрыше во время его путешествия в Индию. Оказалось, что у него не хватало денег на билет, поэтому он одолжил немного у своего друга. Теперь он планирует отдать ему часть выигрыша. Кроме этого, он хочет уволиться со своей работы и начать бизнес, а также построить дом для своей семьи. Мужчина не планирует больше покупать лотерейные билеты, так как считает, что выигранных денег ему на все хватит.

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