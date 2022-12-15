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2 часа назад

Певица Мила Романиди перенесла клиническую смерть после удара током

Газета.Ruиещё 1

Певица Мила Романиди в эфире ток-шоу "Пусть говорят" рассказала, что однажды чуть не погибла. Артистку ударило током на одном из выступлений после того, как она взяла в руки микрофон. Романиди потеряла сознание, и коллеги помогли ей до приезда скорой помощи.

Певица Мила Романиди перенесла клиническую смерть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Полная темнота, я ничего не вижу, набрала воздуха, а вдали тоннель яркий. И потом уже вижу себя, с меня спадают туфли на сцене. Как будто видела себя со стороны и понимала все, что происходит", - вспоминает исполнительница.

Романиди рассказала, что врачи были шокированы ее состоянием. Она перенесла клиническую смерть и только через некоторое время сумела вернуться на сцену.

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