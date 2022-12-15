«Второй Иуда СССР»: судьба предателя, возглавившего власовцев

После того, как генерал-предатель Власов пропал в мае 1945 года, во главе коллаборационистов из РОА встал некий Михаил Меандров. Он надеялся на то, что союзники предоставят ему и его соратникам приют. Меандров уверял американские власти в том, что он вовсе не помогал немцам, а лишь боролся с советской властью.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Михаил Алексеевич Меандров родился в 1894 году в Москве. Его отец был священником и служил в столичной церкви святого Харитона. В 1932 году Меандров-старший был арестован и погиб в ссылке.

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Сам же Михаил еще в юности выбрал профессию военного. В 1913 году он окончил Алексеевское пехотное училище. В Первую мировую войну Меандров получил звание штабс-капитана. А в 1918 году он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.

На фронтах Гражданской войны Меандрову побывать не довелось, а вот за участие в советско-финской войне он был даже награжден орденом Красной Звезды. Перед нападением на СССР гитлеровской Германии в 1941 году Михаил Алексеевич преподавал в Кремлевской пехотной школе тактику. В это же время Меандров был назначен на должность начальника штаба 37-го стрелкового корпуса. 25 июля 1941 года, то есть через несколько дней после начала Великой Отечественной войны Михаил Меандров стал заместителем начальника штаба и начальником оперативного отдела 6-й армии.

Однако в упомянутых должностях Меандров пробыл недолго. В конце июля - начале августа 1941 года 6-я армия оказалась в окружении под Уманью и фактически была уничтожена противником. Полковник Меандров оказался в плену.

Некоторое время немцы перебрасывали Михаила Меандрова из одного лагеря для военнопленных в другой. Примечательно, чт за полтора года плена Меандров умудрился стать членом трех политических организаций. В конце концов военачальника переместили в лагерь, находившийся в польском Радоме, где он вступил в Национально-трудовой союз, а после и в Русскую освободительную армию под командованием Власова. Незадолго до окончания войны Меандров получил генеральское звание и стал начальником школы вооруженных сил коллаборационистов Комитета освобождения народов России.

Как признавался сам Меандров, бежать из лагеря он не собирался, так как считал подобное поведение позорным. Михаил Алексеевич считал, что обязан разделить участь членов Русского освободительного движения, которое он возглавил после исчезновения Андрея Власова. Как известно, Власов был захвачен в плен советским войсками 12 мая 1945 года, а вот Меандров добровольно сдался американцам на 3 дня раньше. Он рассчитывал на то, что союзники приютят его и других «освободителей». Обратившись к американским властям, Меандров настаивал на том, что вовсе не помогал немцам, а выступал против существовавшего тогда в СССР политического строя.