Как живет древний малочисленный народ водь

На побережье Финского залива живет древний коренной малочисленный народ водь. С каждым годом их становится все меньше. На сегодняшний день вожан осталось 34. Несмотря на это, они сквозь века и лихолетья сохранили свои традиции, язык, веру и продолжают заботиться о родных землях. «ФедералПресс» в рамках спецпроекта «Энциклопедия коренных народов» рассказывает о том, как жили и сейчас живут представители древнего народа.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

История народа

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Примерно во второй половине I тысячелетия до нашей эры водь сформировалась наряду с ливами и южными эстами, пишет в своей книге «История води» Екатерина Кузнецова. На протяжении многих веков земли вожан переходили из рук в руки.

В XIII веке водские земли захватили ливонские крестоносцы, которые и основали древнюю крепость Копорье.

РИА "ФедералПресс"

Однако они там не задержались. Князь Александр Невский отбил ее, и территория, где проживала водь, вошла в состав Новгородской земли. В XV веке водь попала в Московское княжество, а земля, на которой проживал народ, стала называться «Водской пятиной». Однако земли понадобились шведам, и в начале XVII века они отвоевали их себе. Тогда южное побережье Финского залива стало именоваться Ингерманландией. Лишь через 100 лет Петру I удалось в ходе Северной войны вернуть территорию. Теперь водь уже размещалась в составе Ингерманландской губернии.

Во времена советской власти начались гонения на самих вожан. Их всячески притесняли, загоняли насильно в колхозы, они подвергались репрессиям, поэтому многие уезжали в большие города.

Еще меньше их стало после Второй Мировой войны. Тогда при отступлении немецких оккупантов они вместе с финнами-ингерманландцами и ижорами были эвакуированы в Финляндию. Только из трех деревень – Лужицы, Пески и Краколье – было вывезено 800 человек. После войны возвращавшихся на свои земли жителей советские власти расселяли по всей стране, и лишь после 1956 года некоторые из них смогли вновь вернуться на родину, но к тому времени в их домах уже по большей части жили другие люди.

Многим удалось все же вернуться в родные деревни. Сейчас вожан осталось порядка 30 человек. В основном они все проживают в Лужицах. Также водскими деревнями считаются: Куровицы, Краколье, Пески, Лужицы, Котлы, Пиллово, Ундово, Иципино, Руддилово, Кёрстово, Межники и другие.

Сейчас неподалеку от этих деревень, под Усть-Лугой, идет строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. Большегрузы то и дело проносятся вдоль деревни, но, несмотря на огромную и шумную стройку рядом, в Лужицах и сейчас можно встретить настоящих вожан в народных костюмах, услышать их речь, познакомиться с обычаями и историей этноса.

Вера и традиции

Принести в жертву петуха камню в реке для води было обычным делом на протяжении многих веков. Считалось, что это избавит детей и скот от утопления в воде. Также вожан можно было застать за тем, как они поливают кровью убитого барана южную стену жилища. Так задабривали духа дома.

«Это чтобы все в доме было хорошо. Так делала и моя мать, и ее мать, и все тогда было хорошо», – приводит слова вожанки автор книги «Водь» Ольга Конькова.

Они поклонялись солнцу, луне, лесу, старым деревьям, рекам, болотам, горам, холмам, родникам и озерам. Например, в ноябре в Настасьин день отмечали «овечий» праздник. Женщины приводили овец к источнику, который находится рядом с деревней Пиллово. Считалось, что его вода сделает шерсть более мягкой и шелковистой.

Между тем православные традиции вожане тоже чтили и были, как отмечает хранительница Музея водской культуры Марина Ильина, очень верующие. Прямо из деревни Лужицы они ездили молиться в Пюхтицкий монастырь в Эстонию. Более того, паломницы там часто оставляли милостыню, за что удостоились получения особой благодарности от обители. Документальное свидетельство об этом хранится в местном музее.

Особо почитали вожане Ильин день. В честь Илии пророка ставили часовни, ему посвящали деревья.

В праздник Воздвижения Креста в конце сентября нельзя было ходить в лес, так как на сухих пригорках собирались змеи. Представители народа считали, что проходил «змеиный суд», после которого все пресмыкающиеся уползали под землю.

Чтила водь и апостолов Петра и Павла. Например, в Лужицах была часовня этих святых. Сейчас ее нет, но местные жители планируют ее восстановить.

Язык води

Самым близким родственным языком води является эстонский. Близко и географическое расположение друг от друга. До Второй мировой войны от самой западной водской деревни Куровицы до эстонской границы было всего лишь четыре километра.

РИА "ФедералПресс"

Водский язык отличался от ижорского, хотя они жили в нескольких километров от Лужиц. Более того, были разными даже диалекты с соседними деревнями.

«Мы понимаем и вожан, и ижор, а ижоры нас не понимают. Финнов и эстов тоже понимаем», – отметила хранительница Музея водской культуры Марина Ильина.

Сейчас в Лужицах, по ее словам, лишь пять вожан владеют родным языком.

Какими были вожане

«Женщины … все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд, быстрые глаза больше голубые...» – описывает исследователь местных народов Федор Туманский.

Он также отмечает, что представители прекрасного пола имели светло-русые волосы, здоровое тело, чистую, белую и нежную кожу, а также красиво одевались.

Мужчины, по его словам, были хитры, злобны, а также имели «острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту, и памятуют всегда древность свою и силу».

Туманский отмечал, что вожане восхищаются своими предками, которые были, по их мнению, бранноохотны и храбры.

Чем занимались вожане

Вожане были рыбаками. И мужчины, и женщины ходили на подледную рыбную ловлю на три месяца. До апреля они могли жить на льду Финского залива в деревянных будках, которые привезли с собой на полозьях, запряженных лошадьми, и ловить салаку, рассказала «ФедералПресс» Марина Ильина.

«Моя бабушка была рыбачкой. Она рассказывала, что если на промысел уходили от берега по льду 30 км, то оставались там», – поведала Ильина.

Питались тоже салакой, из которой делали талапаньку на воде. Этой же рыбкой кормили и лошадей. Раз в неделю кто-нибудь возвращался на землю, чтобы развести улов членам артели и помыться в бане.

РИА "ФедералПресс"

Также рыбаки ходили в плавание и на одномачтовом или двухмачтовом паруснике. Примечательно, что во все свои путешествия они брали свинью. Ее использовали как звуковую сирену.

«Когда был густой туман, ей крутили хвост, и она отчаянно визжала. Другого способа избежать столкновения в тумане не было», – объяснила Ильина.

Кроме того, вожане занимались торговлей, судостроением, разведением скота, земледелием, в том числе выращивали лен, изготавливали из него одежду. В деревне была своя кузница, две торговые лавки, чайная, коптильня.

Водская кухня

Так как вожане занимались рыбалкой, то готовили блюда из салаки. Они могли солить, вялить, жарить, варить, тушить или сделать талапаньку на молоке или на воде. По памятным датам варили уху из налима. Осенью ловили миногу, которую потом жарили и мариновали.

По праздникам изготавливали пироги с различной начинкой. На Петров день пекли его с черникой, зимой – делали с салом и брали с собой на рыбные промыслы. Также жарили небольшие ржаные лепешки.

Кроме того, представители водского народа умели варить холодец из свиных и говяжьих ножек и голов, а также делали домашние колбасы с ячменной кашей с жареным соленым салом.

Любят вожане и щи из свежей и кислой капусты – «рока», а из напитков предпочитают травяной чай, который заваривали из собранного и ферментированного кипрея – иван-чая. Главным праздничным и ритуальным напитком было пиво.

Какие у води были дома

Вожане были продуманными в этом вопросе. Они строили дом из двух самостоятельных изб, чтобы потом одну из них отдать семье сына. Потом, когда он отделялся, представители древней народности вновь достраивали здание. Кроме того, жилой комплекс води состоял из каменного двора для скота, который соединялся с домом широким коридором – сенями.

Из примечательного: вожане помечали свою домашнюю утварь. Домовые метки оставляли на горшках, тарелках, ложках, рыбацком снаряжении. Эти предметы они часто отдавали во временное пользование соседям, а благодаря знакам удавалось определить изначального владельца.

Что носили вожане

Вожанки носили громкий костюм: при ходьбе пришитые к подолу монеты громко звенели. Считалось, что это отпугивает злых духов. Кроме того, было разделение вариантов одежды по возрастам, отчего можно было с легкостью отличить девушку, молодую жену, женщину среднего возраста и пожилую даму.

Молодые незамужние девушки носили белый сарафан и два передника, один из которых был из синей ткани. Волосы они оставляли распущенными, а по праздникам могли украсить голову маленькой шапочкой, расшитой бисером и ракушками каури. Также они прикрепляли к переднику полотенце с вышивкой. Важно, чтобы узор с обеих его сторон был одинаковый и без узелков. На это обращали внимание молодые мужчины: если умелица способна аккуратно вышивать, тогда она хорошая невеста, ее брали в жены. Этот передник также служил и оберегом. Как только рождались дети, женщина его снимала.

РИА "ФедералПресс"

Молодую жену можно было узнать по обритой голове, так как после свадьбы волосы состригали. По одной из версий, вожанки помогали наравне с мужчинами вести военные действия, а длинные волосы делали их более уязвимыми. А кроме того, замужняя дама принимала устои рода, поэтому было важно, чтобы духи-покровители рода невесты не перешли вместе с ее волосами в дом мужа. На обритую голову она надевала головной убор саппана. В нем даже спали.

Синий сарафан и набедренные повязки с подшитыми монетами надевала замужняя вожанка. Скромна была одежда пожилых женщин: белый сарафан с рукавами и минимум украшений. Никаких передников и расшитых набедренников они не надевали. Головным убором старух был белый полотняный «пайкас», повязанный сверху белым покрывалом.

Мужчины одевались проще. В их гардеробе можно найти льняные и суконные кафтаны, а также шубы. На голове они носили шапку с красным верхом, края которой украшали мехом.

Численность води

РИА "ФедералПресс"

Местные власти поддерживают вожан, выделяют средства на популяризацию культуры малочисленного коренного народа, на изучение языка. 13 октября 2008 года водь получила официальный статус коренного народа.

Несмотря на то, что количество вожан с каждым годом уменьшается, представители этого народа не унывают и сохраняют память предков.