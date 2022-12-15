Абдразаков после успеха в миланском "Ла Скала" выступит в России

Ильдар Абдразаков после успеха на открытии сезона в миланском «Ла Скала» выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу певца.

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Абдразаков, в Милане певший в »Борисе Годунове», в России исполнит комедийную партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире».

27 декабря спектакль покажут на сцене Мариинского театра, дирижером выступит Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки покажут полусценическую версию «Итальянки в Алжире» в Москве в Концертном зале имени Чайковского.