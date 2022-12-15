Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Абдразаков после успеха в миланском "Ла Скала" выступит в России

Газета.Ru

Ильдар Абдразаков после успеха на открытии сезона в миланском «Ла Скала» выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу певца.

Абдразаков после успеха в миланском "Ла Скала" выступит в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Абдразаков, в Милане певший в »Борисе Годунове», в России исполнит комедийную партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире».

27 декабря спектакль покажут на сцене Мариинского театра, дирижером выступит Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки покажут полусценическую версию «Итальянки в Алжире» в Москве в Концертном зале имени Чайковского.

7 декабря Абдразаков выступил на открытии сезона театра «Ла Скала» в Милане (Италия). Овации после спектакля продолжались 13 минут. О концерте положительно высказался президент Италии Серджо Маттарелла, о любви к русской опере рассказала и присутствовавшая на концерте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Люди,Ильдар Абдразаков,Борис Годунов,Валерий Гергиев,Серджо Маттарелла,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители