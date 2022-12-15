Абдразаков после успеха в миланском "Ла Скала" выступит в России

Ильдар Абдразаков после успеха на открытии сезона в миланском «Ла Скала» выступит 27 и 30 декабря в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу певца.
Абдразаков, в Милане певший в »Борисе Годунове», в России исполнит комедийную партию бея Мустафы в опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире».
27 декабря спектакль покажут на сцене Мариинского театра, дирижером выступит Валерий Гергиев. 30 декабря Гергиев и коллектив Мариинки покажут полусценическую версию «Итальянки в Алжире» в Москве в Концертном зале имени Чайковского.
7 декабря Абдразаков выступил на открытии сезона театра «Ла Скала» в Милане (Италия). Овации после спектакля продолжались 13 минут. О концерте положительно высказался президент Италии Серджо Маттарелла, о любви к русской опере рассказала и присутствовавшая на концерте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.