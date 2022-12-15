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1 час назад

Принц Гарри обвинил британский таблоид в случившемся у Меган Маркл выкидыше

Lenta.ruиещё 4

Герцог Сассекский принц Гарри обвинил таблоид Daily Mail в выкидыше, который случился у его жены Меган Маркл в июле 2020 года. Заявление младший сын короля Карла III сделал во второй части документального сериала «Гарри и Меган» видеосервиса Netflix, премьера которого состоялась 15 декабря.

Принц Гарри обвинил таблоид в выкидыше Меган Маркл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Принц Гарри рассказал в интервью для фильма, что уверен в том, что Меган Маркл потеряла ребенка из-за скандального судебного процесса против британского таблоида. Он разгорелся после того, как издание Daily Mail опубликовало личное письмо герцогини Сассекской отцу.

«Абсолютно ли мы уверены, что причиной было именно это? Конечно, нет. Но складывая стресс, возникший из-за этой истории, недостаток сна и срок беременности... Я могу сказать, исходя из своих наблюдений, что выкидыш случился именно из-за этого», — заявил принц Гарри.

О том, что летом 2020 года у Меган Маркл случился выкидыш, стало известно через несколько месяцев. Жена принца Гарри рассказала, что почувствовала сильную боль после того, как поменяла подгузник своему сыну Арчи. После этого Маркл отправилась в больницу вместе с мужем, однако врачам спасти нерожденного ребенка не удалось.

Ранее принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. По словам герцога Сассекского, окружение Елизаветы II специально загрузило ее делами, чтобы она не смогла лично пообщаться с ним и Меган перед их объявлением о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, ее отношениях с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

Люди,Елизавета II,Netflix,
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