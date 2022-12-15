Александр Невский: что в биографии князя смущает историков

Для отечественной истории Александр Невский стал фигурой поистине легендарной. Но за воспеванием подвигов русского князя теряется реальная историческая фигура. Анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий.

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Присягнул Орде

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Некоторые исследователи довольно радикально пересматривают устоявшееся представление об Александре Невском, лишая его патриотичности, которой наделила образ князя традиционная историография. Так, Игорь Данилевский акцентирует внимание на том, что иногда в летописных источниках Александр Невский выступает властолюбивым и жестоким человеком, который пошел на союз с татарами для укрепления личной власти. А Лев Гумилев считал князя подлинным архитектором русско-ордынского альянса.

Александр Невский был не первым, и не единственным русским князем, кто шел на сближение с Ордой. К началу 1240-х годов, когда многочисленные монгольские войска дошли до границ Западной Европы Александр Ярославич оказался перед дилеммой: подвергнуть Русь новому разорению или сохранить на вверенных ему землях мир.

Более того, нельзя забывать, что в противостоянии с католическими странами князь нуждался в сильном союзнике, которого нашел в лице Батыя.

Идя на хитрые дипломатические шаги, лавируя между Ордой и непокорными русскими городами Псковом и Новгородом Александр Невский действительно стремился взять полноту власти над северо-восточными землями в свои руки. Только так он мог, с одной стороны, обезопасить Русь от вторжения немецких и шведских войск, а с другой – поддерживать порядок внутри Древнерусского государства.

Ничего серьезного не выиграл

В последнее время существует устойчивое мнение, что Западная Европа серьезно не угрожала Руси, а поэтому ценность выигранных Александром Невским сражений не велика. Речь идет, в частности, о преуменьшении значимости победы в Невской битве.

К примеру, упомянутый выше Данилевский отмечает, что «шведы, судя по «Хронике Эрика», подробно повествующей о событиях в данном регионе в XIII в., вообще умудрились не заметить этого сражения».

Однако подобной оценке возражает крупнейший российский специалист по истории Балтийского региона Игорь Шаскольский, отмечая что «в средневековой Швеции до начала XIV века не было создано крупных повествовательных сочинений по истории страны типа русских летописей и больших западноевропейских хроник».

Обесцениванию также подвергается и Ледовое побоище. Опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», в которой указывается всего 20 погибших в ходе сражения рыцарей некоторые специалисты говорят о незначительном масштабе битвы. Однако, по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии.

Нельзя обойти стороной и успешные походы Александра Невского против немецких, шведских и литовских феодалов. В частности, в 1245 году с новгородским войском Александр нанес поражение литовскому князю Миндовгу, который напал на Торжок и Бежецк. Более того, отпустив новгородцев, Александр силами свой дружины преследовал остатки литовского войска, в ходе чего разгромил под Усвятом еще один литовский отряд. Всего, судя по дошедшим до нас источникам, Александр Невский провел 12 военных операций и ни в одной из них не проиграл.

Интриговал против брата

Известно, что в 1252 году брат Александра Невского Андрей Ярославич был изгнан с Владимирского княжения посланной к нему Батыем «Неврюевой ратью». По распространенному мнению, князя лишили ярлыка за неявку в Орду, однако в источниках отсутствуют какие-либо сведения о вызове Андрея Ярославича в Сарай.

В летописях говорится, что Александр ездил на Дон к сыну Батыя Сартаку и жаловался на то, что Андрей получил великокняжеский стол не по старшинству и не сполна платил монголам дань.

Историк Дмитрий Зенин склонен видеть инициатором свержения Андрея его брата Александра, так как, по его мнению, Батый не особенно разбирался во всех тонкостях русских межкняжеских счетов и не мог принять на себя такую ответственность.

Более того, некоторые исследователи под именем «Неврюй» подразумевают самого Александра Невского. Основой для этого служит тот факт, что Нева на общемонгольском языке звучала как «Невра». Кроме этого, довольно странно, что имя полководца Неврюя, который находился рангом выше темника больше нигде не упоминается.

В 1255 году из Новгорода был изгнан сын Александра Невского Василий, а его место занял другой брат Александра – Ярослав Ярославич. Исследователь Дмитрий Добров называет это неслучайным. По его мнению, Ярослав рассказал новгородцам правду об узурпации верховной власти Александром. Недаром в «Новгородской Первой летописи» Александр Невский обвиняется в причастности к крестопреступлению.

Блюститель православия

В современном обществе Александр Невский прочно ассоциируется с властным оплотом православия, не допустившим попрания основ христианской Церкви. В «Новгородской Первой летописи» есть этому косвенное подтверждение. Общий смысл сказанных про князя слов сводится к тому, что архиереев Александр любил, слушал и уважал.

Некоторые историки с этим не согласны. Например, часть исследователей задается вопросом, почему князь отказался от совместных выступлений с католиками против Орды и, более того, пошел на союз не с христианским Западом, а с полирелигиозным Востоком?

В той же «Новгородской Первой летописи» есть такие строки: «В лето 6754 [1246] поиде грозныи князь Александръ в татары ко цесарю Батыю. Смысливши о себе великым разумомъ, Александръ князь абие [тотчас] иде къ епископу Кирилу, и поведа ему речь свою [дело]: отче, яко [мол] хочу ити к цесарю в Орду. Епископъ же Кирилъ благослови его со всем своимъ сбором».

Исследователь Дмитрий Добров утверждает, что Александр Невский, будучи новгородским князем не пошел просить благословение для поездки в Орду у архиепископа Новгородского Спиридона, потому, что знал, что его не получит. Не одобрял Спиридон связи православной Руси с Ордой. Вместо этого князь едет благословляться к ростовскому епископу Кириллу, который был многим обязан отцу Александра Ярославу.

Западник

Летописные источники оставили нам немало сведений о сражениях Александра Невского с представителями католического Запада – ливонцами, тевтонцами, шведами, литовцами. Тем не менее, внешняя политика Александра Ярославича указывает скорее на попытки найти компромисс в сложных взаимоотношениях с европейскими государствами.

Это подтверждает ряд мирных договоров. В 1253 году Александр заключил мир с немцами, а в 1262 году с Литвой был подписан не только мирный, но и торговый договор. Именно при Александре Невском на западных границах Руси наступило долгожданное спокойствие.