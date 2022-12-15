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1 час назад

Принц Гарри назвал главную причину переезда в США

Lenta.ru

Во второй части документального сериала «Гарри и Меган» Герцог Сассекский принц Гарри раскрыл обстоятельства, которые побудили его переехать в США. Последние три эпизода фильма вышли на видеосервисе Netflix 15 декабря.

Принц Гарри назвал главную причину переезда в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Принц Гарри заявил, что главной причиной его переезда в Соединенные Штаты стало изменение взглядов на жизнь.

«Я приехал сюда, потому что изменился. Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным», — назвал герцог Сассекский мотивы, побудившие его покинуть Великобританию.

Он также высказал предположение, что, если бы его мать принцесса Уэльская Диана была жива, она бы тоже перебралась в США после развода с принцем Чарльзом.

Игнасио Фигерас, игрок в поло и друг принца Гарри, добавил, что тот всегда стремился к простой жизни.

«Знаете, муж с женой, двое детей и две собаки. Думать, что будет на ужин, чем заняться завтра. Для него ведь раньше это не было чем-то привычным», — сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество».

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