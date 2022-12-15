Принц Гарри назвал главную причину переезда в США

Во второй части документального сериала «Гарри и Меган» Герцог Сассекский принц Гарри раскрыл обстоятельства, которые побудили его переехать в США. Последние три эпизода фильма вышли на видеосервисе Netflix 15 декабря.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Принц Гарри заявил, что главной причиной его переезда в Соединенные Штаты стало изменение взглядов на жизнь.

«Я приехал сюда, потому что изменился. Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным», — назвал герцог Сассекский мотивы, побудившие его покинуть Великобританию.

Он также высказал предположение, что, если бы его мать принцесса Уэльская Диана была жива, она бы тоже перебралась в США после развода с принцем Чарльзом.

Игнасио Фигерас, игрок в поло и друг принца Гарри, добавил, что тот всегда стремился к простой жизни.

«Знаете, муж с женой, двое детей и две собаки. Думать, что будет на ужин, чем заняться завтра. Для него ведь раньше это не было чем-то привычным», — сказал он.