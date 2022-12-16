Как Савва Карась выжил после двух расстрелов немцами

Офицер Красной Армии Савва Карась дважды попадал в плен, родственников извещали о том, что он пропал без вести. Тем временем отважный украинец воевал в партизанских отрядах, командовал стрелковыми подразделениями.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Неоднократное пленение

Видео дня

По воспоминаниям дочери офицера, Любови Карась, отец до Великой Отечественной войны окончил пехотное училище и офицерские курсы. В 1942 году капитан Савва Карась был начальником штаба пехотного полка стрелковой дивизии, его подразделение десантировалось для проведения диверсий в тылу врага в районе крымского Судака. После высадки десантников окружили гитлеровцы и Карась, получив тяжелое ранение, попал в плен.

Любовь Карась говорила, что отца в плену сильно пытали, хотели получить от него сведения о десантных группах и их командовании. Ничего не добившись, немцы отправили офицера в один их крымских концлагерей. В июле того же года Карася в числе нескольких сотен военнопленных лагеря расстреляли. Он получил ранение в руку и сумел выбраться из общей могилы.

Одна из местных жительниц перевязала раненого и спрятала его у себя в хате. Залечивая раны, Савва пробыл у своей спасительницы два месяца. Затем он вместе с группой прятавшихся в деревне бойцов отправился к Ростову на розыски частей Красной Армии. Под Мариуполем немцы их арестовали и поместили в товарняк, следовавший в этот оккупированный гитлеровцами город. В пути бойцы сумели бежать, проломив пол в вагоне.

Идти вместе со всеми обессилевший Савва Карась не смог. По воспоминаниям самого офицера, он был вновь арестован немцами и направлен в мариупольский концлагерь. Второй его расстрел был похож на первый — в поселке Агробаза (Мангушский район Донецкой области) гитлеровцы расстреляли группу советских военнопленных. Савва Карась вновь получил ранение, и опять сумел выбраться из могилы.

Потерявшего сознание капитана выхаживала работница местной заводской больницы, связанная с подпольем, позже Карася переправили в госпиталь.

Первый орден Красного Знамени Вскоре после излечения Карась вступил в подпольную группу, действовавшую в Мариуполе, и стал одним из ее руководителей. В 1943 году капитана наградили орденом Красного Знамени за боевые действия при освобождении Мариуполя советскими войсками – его отряд, содействуя подразделениям Южного фронта, уничтожил роту гитлеровской береговой охраны.

После освобождения Мариуполя Савва Карась был назначен заместителем командира полка стрелковой дивизии, входившей в 4-й Украинский фронт.

Сивашский плацдарм

Весной 1944 года Карась отличился при штурме Сивашского плацдарма. Как сказано в его наградном листе, капитан первым переправил роты через Айгульское озеро и атакующие выбили противника из двух траншей. В первых же боях гитлеровцы потеряли убитыми и ранеными до двух рот солдат и офицеров. Затем советские пехотинцы под командованием Саввы Карася взяли высоту, не останавливая наступления, штурмовали оборонительный рубеж немцев. Солдаты Карася в этих четырехдневных боях уничтожили до батальона живой силы противника и пленили 70 вражеских солдат и офицеров.

За мужество и героизм Савва Карась был представлен к награждению орденом Красное Знамя.

Сапун-гора

За бои в районе горного хребта Сапун-гора майор Карась был удостоен звания Героя Советского Союза. Исходя из информации в наградном листе, оборонительные рубежи противника на этом участке были сильно укреплены, оборудованы дотами и дзотами. Штурмовые отряды под командованием Саввы Карася захватили четыре линии обороны немцев, схватываясь в рукопашной. В результате горный рубеж Сапун-гора был взят, и действия пехотинцев не позволили гитлеровцам закрепиться у Севастополя, город очистили от фашистов. В ходе трехдневных боев подразделения Карася уничтожили свыше 600 солдат и офицеров и около роты взяли в плен, ими было ликвидировано множество дотов, дзотов и огневых точек.

Бои за Паневежис и Шауляй

За освобождение литовских городов Паневежиса и Шауляя командира стрелкового полка Савву Карася наградили еще одним орденом Красного Знамени. В этих боях подразделение майора уничтожило более 200 гитлеровцев.