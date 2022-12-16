Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на размер королевского дома

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что до рождения первого ребенка им приходилось жить в очень маленьком Ноттингемкого коттедже. На размеры королевского дома супруги пожаловались в документальном фильме «Гарри и Меган», пишет People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет об особняке, который расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. По словам Маркл, заходившая к ним на чай Опра Уинфри также очень удивилась параметрам дома.

«И когда она вошла, она села и сказала: Никто никогда в это не поверит!» — поделился принц Гарри, намекая на маленькие размеры коттеджа.

Меган Маркл добавила, что в их жилье были настолько низкие потолки, что ее супруг постоянно бился о них головой.

«Мы жили на территории дворца, да. Кенсингтонский дворец звучит очень царственно, конечно, так и есть, в названии есть слово «дворец», но Ноттингемский коттедж был маленьким [домиком]. Он стоит на небольшом уклоне», — рассказала Маркл.