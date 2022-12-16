20-летний иранец стал самым низким человеком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Фото: Guinness World Records Guinness World Records

Рекордсменом стал Афшин Эсмаил Гадерзаде, чей рост составляет всего 64 сантиметра. При рождении он весил всего 600 граммов.

"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы уместиться в его ладонях", — пошутил Гадерзаде.

Молодой человек отмечает, что он вовсе не комплексует по поводу своей внешности, однако из-за физических особенностей ему трудно найти работу.

Гадерзаде надеется, что приобретенная слава поможет ему оказать финансовую поддержку своей семье.