20-летний иранец стал самым низким человеком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.
Рекордсменом стал Афшин Эсмаил Гадерзаде, чей рост составляет всего 64 сантиметра. При рождении он весил всего 600 граммов.
"Я знаю, кто самый высокий человек в мире. Я мог бы уместиться в его ладонях", — пошутил Гадерзаде.
Молодой человек отмечает, что он вовсе не комплексует по поводу своей внешности, однако из-за физических особенностей ему трудно найти работу.
Гадерзаде надеется, что приобретенная слава поможет ему оказать финансовую поддержку своей семье.
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