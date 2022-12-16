Маркл описала момент появления мыслей об отъезде из Великобритании

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл описала момент, когда у нее впервые появились мысли о возможном отъезде из Великобритании. Она рассказала об этом во второй части документального сериала Netflix «Гарри и Меган», премьера которой состоялась 15 декабря.

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Меган Маркл утверждает, что всерьез задумалась о переезде после выхода документального фильма о ее визите в ЮАР в 2019 году. Во время интервью журналист внезапно спросил у Маркл, как она себя чувствует, подвергаясь постоянной травле со стороны британских таблоидов. Герцогиня Сассекская призналась, что тяжело переживает происходящее.

В интервью Netflix Меган Маркл сказала, что тогда не думала, что этот эпизод войдет в картину, и приняла вопрос журналиста за дружеское участие с его стороны. После появления фильма на экранах на Меган Маркл полился еще больший поток негатива со страниц прессы, хотя, по ее словам, многие рядовые британцы были на ее стороне.

«Нас поддержали люди в сети. Газеты не поддержали, семья не поддержала. Обычно ждешь участия от близких, но у нас все вышло наоборот», — прокомментировал ситуацию принц Гарри.

По словам Меган Маркл, именно в этот момент они начали серьезно обсуждать необходимость изменить свое положение.