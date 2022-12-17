Названы самые любимые хоррор-писатели в России

Самыми популярными книгами в жанре хоррор и триллер в 2022 году в России по версии издательства АСТ и киноканала "Настоящее страшное телевидение" стали произведения Стивена Кинга и Говарда Лавкрафта, сообщает ТАСС.

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Первую строчку рейтинга занял американский "король ужасов". Общий тираж хоррор-произведений Кинга, в числе которых "Кэрри", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", "11/22/63", "Мизери" и "Оно", составил 450 768 экземпляров.

На втором месте оказался Говард Лавкрафт и его книги "Зов Ктулху", "Некрономикон", "Хребты Безумия", выпущенные в 2022 году суммарным тиражом более 81 тыс. экземпляров.

Закрыл тройку лидеров писатель Джей Кристофф с произведениями "Иллюминэ", "Империя вампиров", "Неночь", "Темный рассвет" (58 тыс. экземпляров).