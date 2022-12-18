Кто родился 18 декабря

Валерий Васильевич Малышев (70 лет), председатель Законодательного Собрания Ульяновской области. Работал в прокуратуре Ульяновской области, прошёл путь от прокурора отдела до главы прокуратуры региона.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Ульяновской области, в сентябре 2018 года был избран главой регионального собрания.

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Алихан Асханович Смаилов (50 лет), премьер-министр Республики Казахстан. Работал в Национальном статистическом агентстве, Агентстве по статистическому планированию и реформам, администрации президента Казахстана. Возглавлял Агентство по статистике, АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

Занимал посты вице-министра иностранных дел, вице-министра финансов Казахстана, президента национального холдинга «КазАгро». Являлся председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики, помощником президента страны.

Возглавлял министерство финансов Казахстана. Был первым заместителем премьер-министра — министром финансов.

В январе 2022 года был назначен премьер-министром Казахстана.

Игорь Борисович Скляр (65 лет), российский актёр театра и кино. Народный артист РФ. Был актёром Ленинградского Малого драматического театра, где был занят в постановках «Бесы», «Повелитель мух», «Роберто Зукко» и других. Также играл в антрепризных спектаклях: «Ваша святая пленница», «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко», «Мужчина, постойте!».

Известность Игорю Скляру принесла роль в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Всего актёр снялся более чем в 60 фильмах, среди которых «Узник замка Иф», «Берегите женщин», «Батальоны просят огня», «Француз», «Дети понедельника».

Игорь Скляр — исполнитель таких известных песен, как «Комарово», «Старый рояль», «Поздно тебя искать» и других.

Борис Валентинович Волынов (88 лет), советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Летчик-космонавт СССР.

В марте 1960 года был зачислен в первый отряд космонавтов. Совершил два полёта в космос общей продолжительностью 52 сут. 7 ч. 17 мин. 47 сек. Был командиром космического корабля «Союз 5», участвовавшего в первой в мире стыковке двух пилотируемых кораблей, а также 1 й основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют 5».

В мае 1990 года был уволен в запас по возрасту и отчислен из отряда космонавтов. Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд — 30 лет службы в отряде космонавтов.

Гарри Алексеевич Попов (88 лет), российский учёный-машиностроитель. Академик РАН. Более 60 лет работает в Московском авиационном институте, пройдя путь от ассистента до профессора.

Учёный был одним из инициаторов создания в МАИ Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики (НИИ ПМЭ). Под его руководством НИИ ПМЭ стал одним из ведущих российских научных учреждений в области исследования и разработок электрических ракетных двигателей, двигательных установок и их применений. В институте проводятся фундаментальные, прикладные, опытно-конструкторские работы, а также создана школа по электрическим ракетным двигателями.

Среди учеников Гарри Алексеевича 5 докторов и 11 кандидатов наук.

Владимир Яковлевич Ворошилов (1930-2001), российский режиссёр, автор и ведущий телепрограммы «Что? Где? Когда?». В 1950-х годах был художником-постановщиком МХАТ, Малого театра, Театра им. Станиславского, Театра оперетты. Работал режиссёром в «Современнике» и в Театре на Таганке.

В 1966 году пришёл работать на телевидение. Снимал документальные и научно-познавательные фильмы, а также телеспектакли. В 1968 году Владимир Ворошилов создал свою первую программу — «Аукцион». Вышло всего лишь шесть выпусков телеигры, после чего она была снята с эфира из-за «несоветского стиля». Ворошилов был отстранён от эфиров. В 1969 году на телеэкранах появилась новая придуманная им программа — «А ну-ка, парни!».

4 сентября 1975 года телезрители увидели первый выпуск игры «Что? Где? Когда?». Владимир Ворошилов был её автором, режиссёром-постановщиком и ведущим.

За 35 лет работы на телевидении он также принимал участие в создании таких телепрограмм, как «Брейн-ринг», «Письма 41-го года», «Игрушки» и др.

Владимир Ворошилов — автор книг «Феномен игры» и «Загадки театрального режиссёра».

Юрий Владимирович Никулин (1921-1997), советский и российский актёр цирка, киноактер. Народный артист СССР. Участник в Советско-финской и в Великой Отечественной войн.

После окончания ВОВ Юрий Никулин пришёл работать в Московский цирк на Цветном бульваре. Сначала выступал в группе клоунов под руководством Карандаша, а потом стал выходить на арену вместе с Михаилом Шуйдиным. Их дуэт существовал довольно длительное время и пользовался неизменным зрительским успехом. В 1982 году Юрий Никулин занял пост генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре.

В кино артист дебютировал в 1958 году в музыкальной комедии «Девушка с гитарой». Он снялся более чем в 40 фильмах, играя как комедийные, так и драматические роли. Среди них «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция Ы», «Ко мне, Мухтар!», «Двадцать дней без войны», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Они сражались за Родину, «Чучело» и другие любимые зрителями картины.