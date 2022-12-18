Почему за три месяца до смерти Сталин отказался от врачей и отвернулся от соратников

70 лет назад, 18 декабря 1952 года, наступил последний день рождения Иосифа Сталина. Его здоровье стремительно ухудшалось, он плохо выглядел, что отмечали очевидцы, но тем не менее отказывался от помощи врачей, которым не доверял. В последние месяцы у Сталина обострились различные мании, он отодвинул от себя многих давнишних соратников и позволил арестовать своих ближайших помощников. Есть версия, что на фоне дела врачей руководитель СССР задумал выселить всех евреев на Дальний Восток. Появились у умирающего вождя и другие невероятные планы, которые касались всей страны. Как угасал Сталин — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Ранним утром 1 марта 1953 года Иосифа Сталина сразил удар. Он был на ближней даче в Кунцево, упал на пол и много часов пролежал без сознания, потому что охранники боялись войти в комнату и нарушить покой своего хозяина, как они его называли. Позже выяснилось, что у Сталина произошло кровоизлияние в мозг. Его обнаружили только вечером. Наверное, Сталина еще можно было спасти, однако врачебную помощь ему оказали слишком поздно.

Руководителя СССР парализовало, он мог двигать только кистью одной руки. К больному приехали ближайшие соратники. Ближе к вечеру 3 марта ему неожиданно стало лучше. Сталин пришел в себя и открыл глаза, но вскоре вновь потерял сознание. Постепенно больной начал агонизировать и 5 марта наступила развязка.

«Только один человек вел себя почти неприлично — это был Берия, — писала годы спустя дочь Сталина Светлана. — Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. Когда все было кончено, он первым выскочил в коридор и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: "Хрусталев! Машину!"».

Эта фраза Берии ознаменовала начало послесталинской эпохи. В стране начиналась ожесточенная борьба за власть, главными центрами которой стали Берия, Георгий Маленков и Никита Хрущев.

Но здоровье Сталина стало рушиться задолго до того утра — едва ли не сразу после победы в войне.

«Он стал более раздражительный, возбужденный»

Впервые он тяжело заболел в октябре 1946 года. Исследователи предполагают, что Сталина мог сразить инсульт, однако утверждать об этом наверняка не представляется возможным, поскольку историю болезни высокопоставленного пациента уничтожили в конце 1952 года по его же приказу. Он все чаще стал выезжать на отдых на юг, чего не делал с 1937-го. Теперь летний отпуск мог растягиваться на два месяца. Это неизбежно влекло серьезные изменения в рабочем графике. Как вспоминала его дочь Светлана, отдохнувшая с отцом в Сочи в августе 1947 года, распорядок ее отца был, мягко говоря, необычным.

«Я никак не могла привыкнуть к его перевернутому режиму — полдня он спал, часа в три был завтрак, часов в десять вечера — обед и долгие полуночные бдения с товарищами», — вспоминала она.

Сталин был не из тех, кто следит за своим здоровьем. Он много курил, выпивал, любил жирную и острую пищу, причем застолья чаще всего завершались глубокой ночью — об этом есть масса свидетельств участников посиделок. Он с недоверием относился к врачам, не любил проходить обследования и лечиться. Плюс с возрастом начали сказываться последствия недугов, приобретенных в молодости в тюрьмах и ссылках.

«Сталин бросил курить — и очень гордился этим, — рассказывал «Радио Свобода» (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов) историк Рафаэль Гусейнов. — Курил он около 50 лет, сохранилось много воспоминаний, фотографий — Сталин с трубкой, куда он набивал табак из сигарет. Тогда специалисты очень жестко настаивали на том, чтобы он бросил курить, и он это сделал»

Тем не менее, Сталин вовсе не собирался умирать. По словам дочери Светланы, однажды она почувствовала, что у ее отца изменилось отношение к жизни. Он захотел сохранить пошатнувшееся здоровье. Незадолго до смерти, однако, начались сложные процессы, которые, по мнению специалистов, были вызваны как раз тяжелым общим состоянием руководителя СССР.

Но отказ от вредной привычки не лучшим образом сказался на самочувствии Сталина, и уже совсем скоро он начал набирать вес, у него появились проблемы с давлением. По свидетельству Светланы, если раньше цвет лица ее отца из-за длительного сидения в кабинетах был скорее бледноватым, то теперь сделался красным.

«То, что он бросил курить, изменило его характер, он стал более раздражительный, возбужденный, — резюмировал Гусейнов. — Врачи связывают это с двумя серьезными процессами: один из них начался — дело врачей, готовилось дело о мингрельском заговоре, который якобы существовал против Сталина. Вот так проходили последние годы жизни».

«Вопрос о преемнике уже был решен»

Есть мнение, что раскручиваемое органами МГБ дело врачей приблизило кончину Сталина, который считал медиков причастными к смерти своего близкого соратника, члена Политбюро Андрея Жданова. В ноябре 1952-го по этому делу арестовали личного врача Сталина академика Владимира Виноградова: его обвинили в умерщвлении Жданова, шпионаже в пользу США и многом другом. А в декабре, за несколько дней до 73-летия Сталина, арестовали начальника его охраны Николая Власика, который оберегал вождя на протяжении более чем 20 лет. Согласно материалам дела, он «обеспечивал лечением членов правительства и отвечал за благонадежность профессуры».

Власика приговорили к десяти годам ссылки, лишили генеральского звания и государственных наград (в 2000-м дочь опального телохранителя Надежда добилась реабилитации своего отца Верховным судом России за отсутствием состава преступления; она считала, что Власик «просто мешал Берии добраться до Сталина» и не дал бы ему умереть).

Во всяком случае, увольнение Власика действительно было выгодно Берии, которого в конце 1945 года отстранили от руководства НКВД именно по совету начальника сталинской охраны.

Вскоре Сталин лишился еще и своего многолетнего помощника Александра Поскребышева, которого, как сейчас считается, тоже подставил Берия. В итоге рядом с вождем не осталось надежных, лично преданных ему людей. По легенде, во время ареста Власик сказал, что без него Сталину останется жить недолго. Слова генерала во многом оказались пророческими.

«Задумывался ли он о собственной смерти? Безусловно, — отмечал автор биографии Сталина для серии "ЖЗЛ" Святослав Рыбас. — Вопрос о преемнике уже был решен: Маленков. 7 сентября 1952 года вышло постановление Политбюро о созыве XIX съезда партии, на котором с очередным докладом должен был выступить именно он. Ранее с отчетными докладами всегда выступал Сталин».

Сам Сталин в тот период был словно ослеплен ненавистью к медработникам. На заседании Президиума ЦК КПСС 1 декабря 1952 года, где обсуждался вопрос «о вредительстве в лечебном деле и положении в МГБ СССР», он заявил, что «среди врачей много евреев-националистов» и «любой еврей-националист — это агент американской разведки».

«Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США (там можно стать богачом, буржуа и т. д.), — сказал Сталин. — Они считают себя обязанными американцам. Неблагополучно в ГПУ. Притупилась бдительность. Они сами признались, что сидят в навозе, в провале. Надо лечить ГПУ»

Существуют версии или легенды, что в этот период глава советского правительства разрабатывал совсем уж невероятные планы: он якобы готовил депортацию евреев на Дальний Восток и собирался выселить всех украинцев, хотел устроить публичные казни на Красной площади.

По словам историка Владимира Лаврова, Сталин был убежден в скором начале третьей мировой войны.

«Учитывая, какой властью он обладал, нахождение такого человека во главе великой державы было опасно и для нее, и для всего мира, — пояснял эксперт "Би-би-си". — Произойти могло все, что угодно. Предполагалась новая волна репрессий против высшего руководства. Готовилось выселение евреев. Об этом можно говорить с уверенностью».

«За сутки до удара он был в бане»

Вообще-то Сталин родился 18 декабря, но официально праздновал день рождения — так уж повелось — 21-го. Поэтому 21 декабря 1952 года на ближнюю дачу, чтобы поздравить хозяина, съехалась целая группа первых лиц партии и государства. Сталин принял всех гостей, но позже через Хрущева передал Вячеславу Молотову и Анастасу Микояну, что не желает их присутствия на своем торжестве. Так высокопоставленные персоны, много лет работавшие бок о бок с вождем, узнали о своем попадании в опалу.

Над Молотовым и Микояном в тот момент нависла серьезная угроза и дело вполне могло принять совсем неблагоприятный для них оборот, проживи Сталин подольше. Еще ранее из ближнего круга выпали Климент Ворошилов и Лазарь Каганович. Таким образом, в последние месяцы жизни Сталина в руководящую пятерку СССР, помимо него самого, входили Маленков, Берия, Хрущев и Николай Булганин, который имел серьезные проблемы с алкоголем и не рассматривался в качестве претендента на власть.

В тот день Светлана видела своего отца Иосифа Сталина в последний раз. По ее наблюдению, он плохо выглядел, «по-видимому, чувствовал признаки гипертонии».

«Очевидно, он ощущал повышенное давление, но врачей не было, — вспоминала она. — Виноградов был арестован, а больше он никому не доверял и никого не подпускал к себе близко. Он принимал сам какие-то пилюли, капал в стакан с водой несколько капель йода, — откуда-то брал он сам эти фельдшерские рецепты; но он сам же делал недопустимое: через два месяца, за сутки до удара, он был в бане и парился там по своей старой сибирской привычке. Ни один врач не разрешил бы этого, но врачей не было»

Светлана считала, что именно из-за болезни Сталин в последние месяцы дважды заявлял о своем желании уйти в отставку. Соратники же приняли слова хозяина за сиюминутный каприз или очередную проверку их лояльности.

По воспоминаниям охранника Алексея Рыбина, однажды Сталин чуть не упал от головокружения, но его вовремя подхватили. Порой он с трудом поднимался по лестнице на второй этаж в свой кремлевский кабинет. В другой раз, когда Сталин пожаловался на плохое самочувствие, охранники предложили вызвать врача. Вождь наотрез отказался и списал свое состояние на старость.

«Видимо, слухи о двух инсультах были верны»

13 января 1953 года в газете «Правда» вышла статья под заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», которую, возможно, написал (или как минимум отредактировал) Сталин. Советский народ неожиданно для себя узнал о «врачах-террористах» как об «агентах иностранных спецслужб, обезвреженных органами госбезопасности». Из текста следовало, что участники некой террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали их здоровье, ставили им неправильные диагнозы, а затем губили больных неправильным лечением. На фоне этой статьи во второй половине января — начале февраля по Москве прокатилась новая волна арестов медиков, партийные верхи парализовал страх, никто не знал, какое еще «дело» всплывет дальше.

Между тем, состояние здоровья Сталина, вероятно, продолжало ухудшаться. 17 февраля 1953 года он принял на ближней даче посла Индии Кришну Менона. Эта 30-минутная встреча — последнее упоминание Сталина как действующего руководителя СССР.

После 17 февраля вождь уже не появлялся в Кремле, а его имя в газетах по неизвестным причинам встречалось все реже. Совпадение или нет, но 18 февраля 1953-го датируется последнее упоминание в печати и о врачах-убийцах

Уже после этого, в конце февраля, на ближнюю дачу к Сталину прибыл с докладом генерал Павел Судоплатов. Свои впечатления от увиденного известный деятель спецслужб изложил в мемуарах.

«То, что я увидел, меня поразило, — признавался он. — Я увидел уставшего старика. Сталин очень изменился. Его волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он явно произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее. Видимо, слухи о двух инсультах были верны: один он перенес после Ялтинской конференции, а другой — накануне семидесятилетия, в 1949 году»

28 февраля на даче в Кунцево состоялось застолье с участием первых лиц. Гости изрядно напились и разъехались ближе к утру, тогда как Сталин, на этот раз особо не налегавший на спиртное, отправился спать. Скорее всего, перед ударом он проснулся, чтобы попить воды или сходить в туалет.

На взгляд дочери Власика Надежды, ее отец не дал бы Сталину умереть.

«Он не стал бы ждать сутки за дверями, он бы вышиб все двери, выгнал бы всех с территории дачи, невзирая на чины, и конечно привез бы врачей», — заявила она «Московскому комсомольцу» в 2003-м.

Все эти годы продолжают ходить конспирологические версии об убийстве Сталина по приказу Берии или еще кого-то из членов правящей верхушки. Первым эти слухи запустил сын почившего вождя Василий Сталин, за что обрел массу неприятностей, попал в тюрьму и умер в 40 лет. На самом деле предположения об устранении Сталина не имеют под собой каких-либо серьезных доказательств.

Руководителя СССР похоронили 9 марта 1953 года на Красной площади. Командовал процессом Хрущев, а Берия отметился заявлением: «Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое разочарование».