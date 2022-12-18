Принц Уильям приехал на свадьбу бывшей без Кейт Миддлтон

Принц Уэльский посетил свадьбу своей бывшей девушки, в то время, как Кейт Миддлтон осталась дома с тремя детьми. Об этом сообщает Daily Mail.

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Принц Уильям поздравил свою экс-возлюбленную Роуз Фаркаур, когда посетил ее свадьбу в графстве Глостершир. По информации издания, принц Уэльский приехал на свадьбу без супруги и «незаметно проскользнул» через заднюю дверь церкви Святой Марии Богородицы в Тетбери, чтобы увидеть, как его бывшая свяжет себя узами брака с ветеринаром Джорджем Геммеллом. Сообщается, что на церемонии присутствовали давние друзья Уильяма, в том числе еще одна его экс-подружка Оливия Хант, а также университетские друзья — Гай Пелли и Руперт Финч.