Карл III не упомянет Меган и Гарри в рождественской речи

Инсайдер заявил: "Я не думаю, что он [Карл III] потратит на них [Меган Маркл и принца Гарри] хотя бы минуту, и не будет никаких скрытых посланий о примирении, например, их фото в рамке на его столе или видеоклипа, посвященного им".