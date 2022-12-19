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19 декабря

Карл III не упомянет Меган и Гарри в рождественской речи после выхода их скандального фильма

Газета.Ruиещё 2

Король Карл III в своей первой рождественской речи обойдет стороной принца Гарри и Меган Маркл на фоне растущей напряженности между герцогами и членами королевской семьи. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источник.

Карл III не упомянет Меган и Гарри в рождественской речи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

74-летний король уже записал свое первое рождественское послание, которое покажут 25 декабря.

Инсайдер заявил: "Я не думаю, что он [Карл III] потратит на них [Меган Маркл и принца Гарри] хотя бы минуту, и не будет никаких скрытых посланий о примирении, например, их фото в рамке на его столе или видеоклипа, посвященного им".

По словам источника, король в своем 10-минутном выступлении попытается воодушевить и вдохновить Великобританию, а также обратится к другим странам Содружества.

"Я думаю, что мир увидит, как он привлечет свою аудиторию бодрящим и поднимающим настроение посланием, которое также будет легким, ярким и рождественским. Он достаточно мудр и опытен, чтобы знать, что нужно держаться подальше от семейных дел, как и от политики", - заявил источник.

Предстоящие послание Карла III станет первым с 1951 года записанным не Елизаветой II.

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