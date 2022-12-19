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2 часа назад

Кейт Миддлтон сделала вызывающий подарок принцу Гарри

Газета.Ru

Несколько лет назад Кейт Миддлтон подарила еще холостому принцу Гарри набор для "выращивания собственной девушки". Об этом пишет Mirror.

Кейт Миддлтон сделала вызывающий подарок принцу Гарри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В канун Рождества члены королевской семьи обмениваются шуточными подарками. Кейт Миддлтон решила проявить креативность и подарила принцу Гарри еще до его встречи с Меган Маркл набор для "выращивания собственной девушки".

Что именно входило в этот набор, не уточняется. Королевская семья обменивается подарками за общим столом, то есть королева Елизавета II наблюдала за тем, как принц Гарри открывает вызывающий набор от жены его брата.

В это Рождество члены британской монархии по традиции соберутся в Сандрингеме. На торжестве точно будут присутствовать Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своими детьми Арчи и Лилибет останутся в Калифорнии.

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