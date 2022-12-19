Кейт Миддлтон сделала вызывающий подарок принцу Гарри

Несколько лет назад Кейт Миддлтон подарила еще холостому принцу Гарри набор для "выращивания собственной девушки". Об этом пишет Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В канун Рождества члены королевской семьи обмениваются шуточными подарками. Кейт Миддлтон решила проявить креативность и подарила принцу Гарри еще до его встречи с Меган Маркл набор для "выращивания собственной девушки".

Что именно входило в этот набор, не уточняется. Королевская семья обменивается подарками за общим столом, то есть королева Елизавета II наблюдала за тем, как принц Гарри открывает вызывающий набор от жены его брата.