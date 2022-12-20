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47 минут назад

Столичный музыкант раскрыл причину ждать новую рок-волну

Мослента

Причину ждать новую рок-волну раскрыл в беседе с «Мослентой» столичный музыкант Игорь «Кэш» Лобанов.

Столичный музыкант раскрыл причину ждать новую рок-волну
Фото: МослентаМослента

«Вокруг меня сейчас все больше говорят, что рэпчина должна постепенно отойти в сторону. Люди ждут очередную рок-волну. В принципе, когда мы наблюдаем, как все процессы развиваются даже не в Москве и России, а в масштабе всего человечества, видим спираль. И пора уже какой-то новый виток совершать. Рок еще будет мейнстримом», — сказал музыкант.

По словам Лобанова, рок никогда не исчезнет, поскольку есть люди, которым нужна эта энергия, эти смыслы, звук, ритм.

Ранее известный рокер объяснил любовь молодежи к концертам.

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