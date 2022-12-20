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3 часа назад

Скончался вокалист группы The Specials Терри Холл

Катерина Саломе

Стало известно о скоропостижной смерти британского певца Терри Холла. Музыкант умер в возрасте 63 лет в результате продолжительной болезни. О трагедии сообщили его коллеги, участники группы The Specials, в своих аккаунтах в соцсетях.

Скончался Терри Холл
Фото: РамблерРамблер

Члены коллектива назвали Холла одним из самых лучших певцов, авторов музыки и текстов в Великобритании. По их мнению, его выступления всегда отражали настоящую жизнь.

Звезда фильма "Двое: Я и моя тень" умерла от страшной болезни

Напомним, музыкальный коллектив The Specials существовал с 1977 года. Самой узнаваемой их песней считается Too Much Too Young, которая произвела фурор в начале 1980-х.

Ранее мы писали о том, что умер 25-летний сын звезды "Бешеных псов".

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