Зачем Щелоков пытался уничтожить Горбачева

Карьерный взлёт Михаила Горбачёва казался современникам головокружительным. Однако мало кто знает, что всемогущий брежневский министр внутренних дел Николай Щёлоков мог разделаться с будущим «отцом перестройки» ещё в 1970-х годах.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Друг моего врага

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Интерес главы МВД к молодому партийному функционеру Горбачёву объяснялся тем, что последнему благоволил соперник Щёлокова в борьбе за власть – Юрий Андропов. Из-за болезни почек шеф КГБ регулярно приезжал на родную Ставропольщину – подлечиться на курортах Кавказских Минеральных Вод. Здесь его с 1969 года радушно принимал Михаил Горбачёв – сначала в качестве второго секретаря Ставропольского крайкома, а затем, с 1970 по 1978 годы – как полноценный «хозяин Ставрополья». Примечательно, что уже вскоре после знакомства Андропов собирался забрать лично преданного земляка в Москву в качестве собственного заместителя.

«Андропов и Горбачёв дружили семьями, вместе проводили отпуск. Юрию Владимировичу импонировал молодой руководитель со своим видением насущных проблем и путей их решения», — рассказывал Максим Брежнев, автор книги «Министр Щёлоков».

Повод для открытого столкновения Щёлокова с Горбачёвым нашёлся в 1973 году. На Ставрополье ухудшилась криминальная ситуация, и первый секретарь инициировал проверку краевого управления внутренних дел, после которой снял с должности нескольких генералов. В книге воспоминаний «Жизнь и реформы» Горбачёв писал, что подключил к охране порядка рабочих и комсомольцев, и это уже через месяц дало плоды. Статистика регистрации преступлений в крае заметно улучшилась. Есть свидетельства, что после этих событий обиженный Щёлоков напрямую поставил перед своими сотрудниками вопрос о ставропольском руководстве.

«Этого человека нужно уничтожить»

Сначала в Ставрополь прибыла комиссия во главе с заместителем Щёлокова Борисом Шумилиным, с которым Горбачёв имел неприятную беседу. Однако этим дело не ограничилось. По-видимому, «хозяина Ставрополья» спасло только вмешательство сверху.

«В 1970-е годы, после того как сигналы о неблагополучии в Ставропольском крае поступили в МВД, туда была направлена специальная группа оперработников.<...> Когда руководитель группы со всеми добытыми документами возвратился в Москву, ему уже на аэродроме сообщили, что он незамедлительно должен прибыть к секретарю ЦК Суслову. На Старой площади материалы, собранные оперативниками, забрали, пообещав, что Политбюро во всём тщательно разберётся и примет меры. При этом Суслов позвонил Щёлокову, попросив не предавать этот факт огласке», — утверждает биограф Щёлокова, Максим Брежнев (цитируется по газете «Красная звезда»).

Впрочем, по мнению последнего пресс-секретаря Горбачёва, Андрея Грачёва, отыскать компромат на ставропольского руководителя Щёлокову не удалось, «а на более серьёзную спецоперацию у него уже не хватило времени».

Милиция продолжала «копать» против Горбачёва и тогда, когда он работал в Москве. Например, следователи рассчитывали получить показания о Горбачёве от арестованного за взяточничество управляющего Кисловодским трестом ресторанов и столовых Николая Лобжанидзе.

«Вы же ему накрывали столы бесплатно. Оплачивали его кисловодские развлечения. Вы были кошельком крайкома партии. Если не дадите показания, сгноим в лагерях», — так убеждали Лобжанидзе (цитата из книги Леонида Млечина «Горбачев и Ельцин. Революция, реформы и контрреволюция»).

Но бывший управляющий отвечал, что вообще не видел Горбачёва.

Также с целью «задвинуть» Горбачёва, Щёлоков пытался повлиять на товарищей по партии: «Откопали заявление Щёлокова, что этого человека нужно уничтожить», – рассказывал бывший президент СССР в интервью, данном в начале 1992 года.

В своих мемуарах Горбачёв уточнял, что эти слова относились ко временам Константина Черненко (хотя тогда Щёлоков уже не был министром и членом ЦК КПСС).