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1 час назад

Королевский дворецкий заявил, что в Рождество в Сандрингеме "прольются слезы"

Газета.Ru

Бывший дворецкий британской королевской семьи заявил, что в Рождество в Сандрингеме "прольются слезы". Об этом сообщает Mirror.

Королевский дворецкий заявил, что в Рождество "прольются слезы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Грант Харрольд рассказал, что Карла III, Камиллу, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других монарших особ ждет "эмоциональное" Рождество. По словам дворецкого, в Сандрингеме "прольются слезы" из-за смерти Елизаветы II — королевская семья впервые будет отмечать праздники без нее.

"Думаю, для них это Рождество будет очень эмоциональным, и я не сомневаюсь, что днем или ночью прольются слезы, потому что они будут вспоминать Елизавету II", — заявил он.

Харрольд отметил, что Карл III сделает все, чтобы праздники прошли в соответствии со всеми традициями, которым следовала его покойная мать, начиная от обмена подарками в канун Рождества, заканчивая совместным посещением праздничной службы в храме и традиционным обедом. Однако, утверждает дворецкий, есть обычай, которым новый король Великобритании может пренебречь.

"Я не думаю, что Карл III останется в Сандрингеме до февраля, как это делала Елизавета II, чтобы почтить память своего деда (Георг VI скончался 6 февраля 1952 года — прим. "Газеты.Ru"). Я не думаю, что его график позволит это", — предположил он.

Ожидается, что Меган Маркл и принц Гарри не будут отмечать Рождество в Сандрингеме. Напротив, дети Камиллы от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом — Том Паркер-Боулз и Лора Лопес — впервые присоединяться к королевской семье.

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