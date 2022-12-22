Как Никулин лечился в Челябинске: воспоминания врачей

Популярный советский артист Юрий Никулин поступал с серьезным диагнозом в челябинскую областную клиническую больницу во время гастролей в цирке в начале 80-х прошлого века. Как спасали от смерти известного артиста СССР, рассказала медсестра, которая пришла на смену и не поверила своим глазам.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вся больница интересовалась, как он. Пытались его кормить по-особенному, выделять. Но он всегда заказывал макароны по-флотски. Это было его любимое блюдо. Он простой человек», – вспоминает персонал Челябинской областной клинической больницы в беседе с КП-Челябинск.

Во время гастролей в Челябинске Юрий Никулин экстренно поступил в отделение сосудистой хирургии в палату 412 с отеком ноги. Позже ему поставили диагноз «посттромбофлебитический синдром» рассказывает медсестра.

Артист не мог прекратить концерты. После лечения он снова уезжал на представление. Кроме того, персонал вспоминает, что быть звездой советской сцены Никулин не переставал даже в стенах больницы: охотно раздавал автографы, а после выписки дал целый концерт в актовом зале.

Персонал бережно хранит фотографии с пожеланиями известного артиста у себя в альбоме и с теплотой вспоминает тот случай.