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3 часа назад

Что известно о личной жизни Илона Маска

Мария Каткова

Илон Маск — один из самых неоднозначных бизнесменов современности. Однако то, что он делает, действительно поражает. Несмотря на то, что ему уже больше 50 лет, его состоянием по-прежнему интересуются молодые девушки. За плечами у бизнесмена уже есть богатый опыт и целых девять детей. Более подробно о его личной жизни — в материале “Рамблера”.

Что известно о личной жизни Илона Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первый брак

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В 2000 году Илон Маск женился в первый раз. Его избранницей стала девушка по имени Джастин Уилсон, с которой он учился в одном университете. Именно в период их брака Маск основал компании Space X и Tesla. Спустя два года у них родился первый ребенок — мальчик, которого назвали Невада. Однако счастье длилось недолго, он умер от синдрома внезапной детской смерти, когда ему было всего 10 недель.

Спустя два года после рождения первого ребенка Джастин сделала ЭКО и родила близнецов, а спустя еще два года — тройню. Несмотря на усилия супруги по сохранению семьи, пара объявила о разводе в 2008 году. Развод не был громким, опеку над детьми они разделили по взаимному согласию. Однако позднее Джастин написала большую статью для женского журнала, где рассказала, что Маск был абьюзером: заставлял ее отказываться от карьеры и перекрашивать волосы в другой цвет.

Второй брак

Из первого брака Маск перешел сразу же в другие отношения. Его второй избранницей стала британская актриса Талула Райли. Подробностей об этих отношениях не так много. Они поженились в 2010 году и развелись в 2012, а потом снова поженились спустя год. Во второй раз брак продлился всего три года. Сама Талула рассказывала, что ей не нравилось, что супруг слишком долго задерживается на работе, поэтому развелась с ним вновь. Талула долгое время сохраняла близкие отношения с первой женой Маска Джастин, за что та называла себя “образцовой бывшей женой”.

Третий брак

Третий брак Илона Маска стал одним из самых ярких. В 2018 году стало известно, что он начал встречаться с певицей Клэр Буше (Граймс). По слухам, пара все-таки сыграла свадьбу, но торжество прошло в тайне, поэтому официальных подтверждений этому не было. В 2020 году у них родился первенец, которого назвали X Æ A-12. Сама Граймс еще перед рождением ребенка заявила, что не будет определять его гендер до тех пор, пока он сам не захочет, и будет называть его местоимением “они”.

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Пара распалась в сентябре 2021 года. Однако еще до расставания они воспользовались услугами суррогатного материнства. Поэтому спустя почти три месяца после расставания у них родилась дочь, которую назвали Exa Dark Sideræl.

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