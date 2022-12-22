Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
2 часа назад

Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Карла III

Газета.Ru

Кейт Миддлтон получила от короля Великобритании Карла III новый титул, который ранее принадлежал ее супругу принцу Уильяму. Об этом сообщает Mirror.

Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Карла III
Фото: Газета.руГазета.ру

Букингемский дворец сообщил, что у некоторых членов королевской семьи появились новые титулы. Принцесса Уэльская Кэтрин получила от Карла III звание полковника Ирландской гвардии, которое ранее носил принц Уильям. Своего старшего сына король объявил полковником Валлийской гвардии. Новый титул появился и у королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз: монарх назначил свою жену полковником Гренадерской гвардии, которым ранее был опальный принц Эндрю.

Устрицы и поцелуи: что запрещено делать Кейт Миддлтон

Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года, после смерти его матери Елизаветы II. Ожидается, что 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве состоится торжественная церемония коронации нового монарха.

Люди,Елизавета II,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители