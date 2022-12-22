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3 часа назад

Названа самая трудолюбивая королевская особа 2022 года

Mainstyle

Принцесса Анна по-прежнему сохраняет статус самой трудолюбивой королевской особы. Единственная дочь королевы Елизаветы II посетила больше всех мероприятий среди членов семьи в 2022 году. Согласно подсчётам компании Reboot SEO, проведённым с использованием придворного циркуляра, она побывала в общей сложности на 214 значимых событиях.

Названа самая трудолюбивая королевская особа 2022 года
Фото: MainstyleMainstyle

Король Карл III занял второе место с 181 королевскими визитами за последние 12 месяцев, многие из которых состоялись ещё до смерти Её Величества в сентябре. Конечно, он немало работал за кулисами в первые дни своего правления. Принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская, заняли третье и четвертое места в списке, они стали гостьями 143 и 138 мероприятий в уходящем году. Принц Уильям замыкает пятерку лидеров со 126 показателями, в рейтинг вошли все его последние остановки во время недавнего визита в Бостон, кульминацией которого стала церемония вручения премии Earthshot Prize. Мачеха и по совместительству королева Камилла провела 102 встречи и заняла шестое место, а любимая жена Кейт Миддлтон стала гостьей 90 королевских встреч, заняв девятое место.

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Принцесса Анна получает титул самой трудолюбивой королевской особы не в первый раз. Хотя тогдашний принц Чарльз возглавлял этот список в 2019 и 2020 годах, его сестра регулярно становится рекордсменом. Она взяла на себя ряд личных обязанностей в 2022 году, включая сопровождение гроба своей матери из Шотландии обратно в Великобританию.

«Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопровождать её в этом путешествии», — сказала принцесса Анна в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом через несколько дней после смерти королевы.

Именно она была единственной женщиной из королевской семьи, принимавшей участие в похоронных процессиях. Она также вошла в историю как первая женщина, появившаяся в составе церемонии «Бдения принцев», когда все четверо детей покойного монарха стояли символическим караулом у гроба матери в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге. Ранее в этом месяце её и Эдварда назначили государственными советниками, так что теперь они могут выполнять конституционные обязанности за своего брата, если он находится за границей или нездоров.

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