Кто родился 23 декабря

Рифат Габдулхакович Шайхутдинов (59 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Работал в Санкт-Петербургском государственном университете, Центре экспертизы Минимущества России по Северо-Западному округу, Транспортной клиринговой палате. Возглавлял Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации Министерства транспорта РФ.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VII созывов.

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А ещё в этот день родились:

Алексей Евгеньевич Лихачёв (60 лет), генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Работал в Горьковском научно-исследовательском приборостроительном институте, нижегородской социально-промышленной страховой компанией «Аваль».

Был депутатом Городской думы Нижнего Новгорода. Избирался депутатом Государственной Думы РФ III и IV созывов. Занимал должности директора сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ, заместителя, первого заместителя министра экономического развития РФ.

5 октября 2016 года был назначен генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Пола Мей Уикс, президент Тринидада и Тобаго. Была членом коллегии адвокатов страны, входила в состав Верховного и апелляционного судов. Преподавала в Юридической школе им. Хью Вудинга. Являлась судьёй апелляционного суда островов Тёркс и Кайкос, которые являются заморскими территориями Великобритании.

В январе 2018 года коллегия выборщиков из числа членов обеих палат парламента страны избрала Полу Мей Уикс президентом Тринидада и Тобаго. Она — первая женщина — глава государства в истории страны.

Виктуар Томега-Домбе, премьер-министр Тоголезской Республики. Работала в компаниях Industries Togolaise des Plastiques и Shell, а также в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Занимала должности министра-делегата при премьер-министре, руководителя аппарата президента республики. Возглавляла министерство массового развития, молодёжного ремесла и занятости молодёжи.

В сентябре 2020 года Томега-Догбе была назначен премьер-министром страны. Она первая в истории Того женщина, которая возглавила кабинет министров.

Виктор Александрович Шурыгин (77 лет), генеральный директор и генеральный конструктор Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» (ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Герой труда РФ. Работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, конструкторском бюро завода «Баррикады». В 1992 году Виктор Шурыгин был назначен директором — главным конструктором ЦКБ «Титан». В 2014 году, после слияния ЦКБ «Титан» и ОАО «ПО «Баррикады», возглавил объединённое предприятие - «ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Под руководством Виктора Александровича были созданы пусковые установки и другие наземные агрегаты комплексов «Тополь-М», «Ярс», «Искандер-М» и др., а также организовано их серийное производство.

Автор свыше 100 научных трудов и изобретений в области механики и баллистики, создания и развития специального вооружения.

Наталья Николаевна Фатеева, российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Играла в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой и Театре-студии киноактёра. Среди её театральных работ роли в спектаклях «Красное и чёрное», «Три товарища».

В кино Наталья Фатеева дебютировала в 1956 году в мелодраме «Есть такой парень» режиссёра Виктора Ивченко. Всего в фильмографии актрисы более 70 картин. Это такие известные и любимые зрителями фильмы, как «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Здравствуй, это я», «Место встречи изменить нельзя» и многие другие.

Юлий Черсанович Ким (86 лет), российский поэт и композитор. Работал преподавателем в школе. В начале 1960-х годов Юлий Ким начал выступать с концертами, исполняя свои песни и аккомпанируя себе на гитаре. Очень быстро молодой бард приобрёл популярность. Его песни («Ходят кони», «Журавль по небу летит», «Нелепо, смешно, безрассудно, волшебно» и другие) знают и любят многие поколения слушателей. Дискография барда насчитывает свыше 20 виниловых и лазерных дисков, аудиокассет.

Музыка Юлия Кима звучит в порядка 50 кинофильмах, среди которых «Бумбараш», «Двенадцать стульев», «Пять вечеров», «Формула любви», «Лекарь поневоле».

Юлий Ким — автор либо соавтор более 20 пьес и мюзиклов. Среди них - «Иван-царевич», «Старший сын», «Московские кухни», «Золотой тюльпан Фанфана». По его сценариям сняты два кинофильма — «После дождичка в четверг» и «Раз, два — горе не беда».

Лев Константинович Дуров (1931-2015), советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был актёром Центрального детского театра, Театра имени Ленинского комсомола, Московского драматического театра на Малой Бронной. Среди его ярких театральных ролей - Яго в «Отелло», Жевакин в «Женитьбе», Сганарель в «Дон Жуане», Чебутыкин в «Трёх сёстрах».

В качестве театрального режиссёра поставил спектакли «Жестокие игры», «Золушка», «Лес», «После бенефиса», «Страсти по Торчалову» и другие.

В кино Лев Дуров сыграл в более 200 фильмах, среди них «Не бойся, я с тобой», «Семнадцать мгновений весны», «Большая перемена», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Луной был полон сад».

Валентина Васильевна Серова (1917-1975), советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Работала в Театре рабочей молодёжи (ТРАМ), Московском театре драмы, Малом академическом театре, Театре имени Моссовета и Театре-студии киноактёра.

В 1936 году актриса дебютировала в кино, снявшись в драме Абрама Роома «Строгий юноша». Фильм так и не вышел на экраны, поскольку члены просмотровой комиссии нашли его «малосодержательным и вредным» и запретили. Спустя три года Валентина Серова сыграла главную роль в комедии «Девушка с характером». Эта картина принесла артистке оглушительный успех. В конце 1930-х - в 1940-е годы она была одной из самых популярных киноактрис СССР.

Среди других киноработ Валентины Серовой - «Сердца четырёх», «Жди меня», «Заговор обречённых», «Бессмертный гарнизон», «Дети Ванюшина».

Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943), советский театральный режиссёр и драматург. Народный артист СССР.

Был литературным критиком в «Русской газете», «Будильнике», «Русском курьере», параллельно писал рассказы, повести и пьесы. В начале 1880-х годов его первая пьеса — «Шиповник» — была поставлена в Малом театре.

Преподавал в драматическом отделении Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. Среди его учеников - Всеволод Мейерхольд, Иван Москвин и Ольга Книппер.

В 1898 году совместно с Константином Станиславским основал Художественно-общедоступный театр (с 1919 года — Московский Художественный академический театр (МХАТ). В его труппу вошли участники Общества искусства и литературы, которым руководил Станиславский, и лучшие ученики Немировича-Данченко по Филармоническому училищу.