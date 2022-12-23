Как выглядят повзрослевшие дети Алена Делона

Французский актер Ален Делон известен не только своими ролями в таких фильмах, как «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Черный тюльпан», но и своими романами с главными красавицами своего времени. При этом звезда был женат лишь однажды — на актрисе Натали Бартелеми, в браке с которой они прожили четыре года. Всего у Делона трое признанных детей и сын, в родство с которым он до сих пор не верит. Как сейчас выглядят наследники главного секс-символа 1960-х — 1980-х годов, читайте в материале «Рамблера».

Энтони Делон

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Энтони — единственный ребенок, родившийся в браке Делона и Бартелеми. Последовав примеру родителей, он выбрал для себя карьеру актера. С 1990-х годов звездный наследник активно снимается на телевидении и играет в театре. Когда-то Энтони встречался с принцессой Монако Стефанией, однако женился на некой Софи Клерико, родившей ему двух дочерей — Лу и Лив. Мужчина в своей автобиографии также признавался, что у него есть незаконнорожденная дочь от неофициальных отношений с танцовщицей Мари-Элен.

Ален-Фабьен Делон

Ален-Фабьен появился на свет в отношениях Алена Делона с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. Как и отец, он снимается в кино, а также появляется на обложках модных изданий. Отношения со звездным родителем наследник сейчас не поддерживает, а в одном из интервью и вовсе рассказал о жестоком характере Делона, который якобы поднимал руку на членов семьи. После таких откровений Ален смертельно обиделся на сына и обрубил с ним все связи.

Анушка Делон

Анушка — старшая сестра Алена Фабьена и единственная дочь мирового секс-символа. В 12 лет она дебютировала на экране с отцом в телевизионном фильме «Лев», адаптированной экранизации романа Жозефа Кесселя. После девушка смогла построить неплохую карьеру актрисы во Франции. В 2020 году звездная наследница впервые стала мамой — в отношениях с актером Жюльеном Дереимсом у нее родился сын. Из всех наследников именно с Анушкой Ален Делон чаще всего проводит время и поддерживает теплые и близкие отношения.

Кристиан Аарон Булонь

Кристиан Аарон — непризнанный сын Алена Делона, появившийся на свет в отношениях звезды с певицей Кристой Пэффген, известной под псевдонимом Нико. Актер не хотел общаться с наследником, зато мальчик много времени проводил с родителями французского секс-символа. Кристиан Аарон долгое время боролся с алкоголизмом, и в конечном итоге ему удалось завязать с этим пристрастием. Сейчас мужчина работает фотографом и воспитывает двоих детей.