Как встречали Новый год русские писатели и композиторы

Новый год – праздник с размахом, который отмечается не только всей семьёй, но и всей страной. Так есть сейчас, и так было раньше.

Фото: «Викторианское Рождество». Томас Кинкейд «Викторианское Рождество». Томас Кинкейд

Есть те, кто его ждёт с нетерпением весь год, а есть и другие, которые равнодушны к новогодней ночи, а может, и вовсе не любят её. Одни собираю близких дома возле ёлки, другие – уезжают в тёплые края или на курорты.

Видео дня

А как отмечали Новый год известные писатели, поэты и композиторы, и какие у них были новогодние традиции?

Сергей Прокофьев

Сергей Сергеевич — русский и советский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный писатель. Новый год он встречал, как и большинство людей – с застольями и гостями. Однако, была у него и собственная праздничная традиция, которую он завёл в 1907 году – вести новогодние записи в личный дневник.

Каждый январь Сергей Прокофьев досконально описывал в своём дневнике, как прошёл праздник, к кому он ходил в гости и о чём они разговаривали.

Обычно первого января композитор совершал много визитов, которые тщательно описывал в дневнике. В 1911 году, согласно записям, он посетил 14 домов.

Если почитать дневники композитора, то станет ясно, что в праздники он любил посещать различные застолья, маскарады, ёлки. Из рукописей можно узнать, что Сергею Сергеевичу сложно было привыкать писать новую цифру в датах и подписях, а также с трудом удавалось рано вставать – часто он нежился в постели до обеда.

Сергей Прокофьев встречал Новый год три раза за границей, включая Берлин и Париж.

«Первого числа болела голова, как, впрочем, каждый год: пренеудобная традиция», — писал Прокофьев в своём дневнике.

Были годы, когда композитор отклонялся от праздной традиции и полностью уходил в работу. Тогда он не дожидался полуночи и ложился спать, чтобы первого января с утра начать работу.

Так, в разные годы он откладывал праздник ради работы над концертом для фортепиано с оркестром №1 Des-dur, оперой «Игрок», балетом «Блудный сын» и симфонией.

Петр Чайковский

Новогоднюю ночь за границей проводил и Петр Ильич Чайковский, и не один, а в компании именитых коллег.

Наступающий 1888 год он встретил у своего знакомого скрипача Адольфа Бродского, в Лейпциге. А уже на следующий день он имел честь познакомиться с Григом и Брамсом, чем был очень доволен и горд.

«С Брамсом я кутил, он страшный любитель выпивки, человек очень милый и вовсе не такой гордый, как я воображал».

Так же, как и большинство людей, Пётр Чайковский очень любил подарки, но чтобы они были обязательно эксклюзивными и редкими. Редкий презент мог растрогать именитого композитора.

Однако, встреча 1889 года принесла ему незабываемые встречи и эмоции. Его друг Пётр Юнгенсон презентовал ему рождественский подарок, который позже Чайковский назовёт самым дивным и драгоценным – дорогое собрание сочинений любимого композитора Чайковского – Моцарта.

«Я был рад ему, как ребенок, честное слово!»

Мало кто знает, но именно эти эмоции, неподдельный восторг и радость, дало начало будущих мотивов знаменитого на все времена балета «Щелкунчик». Через три года после чудо-подарка этот балет увидит весь мир.

У творческих людей работа полностью зависит от вдохновения, а оно, в свою очередь, зависит от настроения и эмоций. Сколько чудесных произведений подарили писатели и поэты этому миру именно вдохновлённые новогодними праздниками и Рождеством – не счесть.

Когда мы читаем произведения русских классиков, мы мало задумываемся о том, что именно чувствовал и переживал писатель в момент написания своих шедевров. А зря!

Александр Пушкин

«Солнце русской поэзии» очень любил Новый год. В его биографии есть много интересных историй, связанных с этим праздником.

Так, 31 декабря 1800 года, когда Пушкин был ещё совсем ребёнком, с ним произошла очень необычная и пророческая ситуация. Обычно к полуночи все малыши уже давно спали в своих кроватях, получив свои рождественские подарки ещё днём.

Так произошло и в этот раз, вот только маленький Саша проснулся незадолго до полуночи, и решил отправиться к родителям и гостям. Наступало новое столетие, а такую ночь никто не мог оставить без внимания.

Зайдя в комнату, чем знатно обеспокоил своих нянек, Пушкин решил высказать своё мнение по поводу наступающего века.

Но мудрая мать не стала отправлять его в постель, а взяла на руки и вышла с ним к гостям со словами: «Вот кто переступил порог нового столетия! Вот кто в нём будет жить!»

В будущем поэт всё так же будет любить Рождество, и каждый праздник стараться отмечать в кругу близких и друзей. Он часто участвовал в различных праздничных маскарадах, но почти всегда в одном и том же наряде – в чёрном домино и карнавальной маске

Правда, шум и гам Пушкин не очень любил. Однажды, в 1831 году, он встречал праздник вместе со своим товарищем Павлом Нащокиным в знаменитом тогда ресторане «Яр», расположенном на Кузнецком мосту. Туда в самый разгар веселья прибыл целый табор цыган. Утром он напишет своей жене:

«Здесь мне скучно… С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел…»

Что интересно, именно из писем Пушкина можно развенчать тот миф, в котором говорится, что шампанское в Новый год – это праздничный символ и атрибут советской эпохи. Из биографии поэта можно узнать, что он часто преподносил своим друзьям этот игристый напиток в качестве новогоднего подарка.

Александр Блок

Александр Александрович Блок не был фанатом шумных маскарадов и раздольных гуляний. Наоборот, он всегда стремился встретить Новый год с семьей, в кругу близких людей.

После развода его мать переехала в Ревель, в Эстонию. Это значительно сократило время их семейных встреч. Поэт старался в любое удобное время навестить мать, особенно в новогодние праздники.

Его тетя, Мария Бекетова, писала, что из-за расстояния Блок вынужден был чередовать празднование Нового года дома и с мамой.

«В конце декабря он приехал к матери. За ним – и Люб. Дм. Новый, 1910 год встречали в Ревеле вместе. На Рождество, съездив на несколько дней к матери в Ревель, надарив ей новых книг и показав приготовленный для печати сборник стихов, А. А. вернулся домой и новый – 1911-ый год встретил дома».

Михаил Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов относился к Новому году по-особенному. При любой возможности он старался провести это время со своей бабушкой, Елизаветой Алексеевной, в Тарханах. Бабушка ждала этих встреч с нетерпением, ведь Михаил был для неё всем.

Для их семьи январь не ассоциировался с гуляньями и праздниками. Скорее наоборот. Начало года для бабушки поэта всегда траурное время.

2 января 1810 года покончил с собой дедушка поэта, Михаил Васильевич. Именно поэтому Лермонтов старался в этот период гостить у бабушки, поддерживая и отвлекая её.

В те годы, когда ему не удавалось отправиться в Тарханы, он посещал светские мероприятия, маскарады и празднования. Однако, шумное веселье на балу он переносил с трудом, не разделяя всеобщего веселья.

Сергей Есенин

Кучерявый светлоголовый блондин Сергей Есенин также предпочитал новогодние праздники встречать с семьёй, а именно у дедушки Фёдора Борисовича Титова в деревне Константиново.

Он рос в верующей семье, где с самого детства воспитывался в самых ярких деревенских традициях. На его родине в Рязанской области зимние праздники отмечали всем селом, что вносило в деревенскую жизнь хоть какое-то разнообразие. К ним готовились, их ждали.

Будучи студентом, Есенин обязательно приезжал на зимние каникулы домой, чтобы ни в коем случае не пропустить Рождество в кругу семьи.

Обычно Есенин добирался до станции Дивово, где его уже поджидал дед. Вместе они шли в чайную неподалёку, где беседовали и грелись.

После этого своеобразного ритуала они садились в сани, запряжённые прекрасными конями, и отправлялись в путь по заснеженным полям и сверкающему снегу, торопясь на рождественское застолье. Именно из этих поездок поэт черпал вдохновение для написания своих стихов.

Николай Гоголь

Самый загадочный писатель 19 века также привык проводить праздники среди друзей и семьи. Он не был причастен к семейству богатых дворян, поэтому детство его прошло в деревне.

Он вспоминал, что дома всегда было уютно, тепло и весело. Праздники отмечались в лучших традициях деревенской жизни.

На Новый год было принято устраивать шумные посиделки, с историями, шутками и поздравлениями. Любили в семье колядовать на Новый год, а отец часто устраивал театральные постановки.

Именно после таких чудесных, тёплых и дружных семейных посиделок, Рождество для Гоголя стало «пространством чуда возвышенного и приземлённого»

Когда юный Гоголь отправился учиться в гимназию, он не сразу привык к городской жизни, и постоянно просился обратно в деревню. Часто отец с матерью получали от сына трогательные письма, в которых будущий писатель жаловался на одиночество и скуку.

«Прошу вас покорнейше или самим приехать, а ежели вы не приедете, то пришлите за мною, ибо вы сами знаете, что я ещё ни разу на сей праздник или, лучше сказать, зимою, никогда не был вне дома».

Владимир Маяковский

Владимир Владимирович предпочитал необычные празднования, как истинный бунтарь, он собирался в компаниях единомышленников.

Например, 1916 год он встречал на квартире семьи Брик. Именно здесь совсем недавно зарождался первый сборник русских футуристов «Взял». И именно здесь задумывался и второй сборник с оригинальным названием «Ещё взял». Авторы книги стали частыми гостями в доме Бриков.

Именно в этой квартире впервые появилась знаменитая футуристическая ёлка, подвешенная сверху вниз и украшенная в ту ночь жёлтой кофтой, игральными картами и бумажными штанами с белым облаком ваты, напоминающими о главном событии года — выходе в свет первой книги Маяковского «Облако в штанах».

Под волшебство новогодней ночи велись громкие литературные споры, обсуждались новые поэтические течения, строились планы.

Лев Толстой

В семье Льва Николаевича к Новому году и Рождеству всегда относились с особым трепетом и любовью. Из писем его жены и детей понятно, что к зимнему празднику начинали готовиться ещё летом.

Софья Андреевна, жена писателя, покупала голых кукол, на которые осенью вместе с детьми шила одежду. Ёлочные украшения Софья также изготавливала вместе с детьми самостоятельно.

Под Рождество в Ясную Поляну приезжали друзья и родственники семейства Льва Толстова. По традиции всей компанией они ездили в Николо-Кочаковскую церковь на праздничную службу.

Затем устраивался рождественский обед, коронным блюдом которого должна непременно стать жареная индейка. Любимым лакомством детей становился пилум-пудинг, на котором обязательно зажигались свечи.

В центре зала обязательно должна была стоять ёлка, которую заботливо украшали игрушками и зажжёнными восковыми свечами.

Те куклы, которые изготавливались ещё с лета, предназначались для дворовых детей в качестве подарка. Также обязательно их угощали фруктами и сладкими подарками.

Но одним днём празднование Рождества у Толстого не ограничивалось. На следующий день обязательно устраивался бал-маскарад, реквизит для которого также изготавливался задолго до наступления зимы.

Лев Николаевич с радостью переодевался и принимал участие в домашних спектаклях. Позже все отправлялись кататься на лошадях или на коньках.

«Помню встречу Нового Года в Ясной Поляне. Когда устраивали большой ужин, подавалось шампанское, на столе горели свечи. Все нарядно одетые бегали с записочками и карандашами. Потом без пяти двенадцать садились за стол и ждали боя часов, стоящих на лестнице. Большие высокие часы медленно с глухим внутренним шумом и каким-то придыханием начинают бить двенадцать. После шума и волнения наступала тишина, потом все шумно вставали, подходили к старшим чокаться и поздравляли друг друга» — вспоминает внучка Льва Николаевича Анна Ильинична.

Как мы видим, что тогда, что сейчас, все люди по-своему относятся к Новому году. В каждой семье есть свои обычаи, традиции и ритуалы.

Новый год можно любить или не любить, но как бы мы ни относились к нему, он всё равно наступит. И пусть он всем принесёт только радость и счастье!